В Ноокенском районе гражданин незаконно перевозил огнестрельное оружие

На участке Шайдан Ноокенского района выявлен гражданин, перевозивший в автомобиле огнестрельное оружие без соответствующих разрешительных документов.

По данному факту на месте были оформлены необходимые материалы. За нарушение правил охоты в соответствии с Кодексом о правонарушениях на гражданина наложен штраф в размере 12,5 тысячи сомов.

Кроме того, соответствующие материалы переданы в Ноокенский районный отдел внутренних дел для правовой оценки обстоятельств, связанных с огнестрельным оружием, и принятия дальнейших мер в рамках законодательства.

Рейдовое мероприятие проведено совместно сотрудниками отдела контроля биоресурсов Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора и Джалал-Абадского регионального управления.