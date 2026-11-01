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Милиции Кыргызстана 102 года. Более 40 объектов для МВД открыли по всей стране

14:20, 01 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Президент Кыргызстана принял участие в открытии нового здания полка Патрульно-постовой службы ГУВД Бишкека и 42 объектов МВД по всей стране.

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Садыр Жапаров отметил, что строительство новых зданий для подразделений органов внутренних дел и обновление автопарка осуществляются в рамках проекта «Безопасная страна». Развитие инфраструктуры и внедрение современных цифровых технологий направлены на повышение эффективности работы милиции и укрепление общественной безопасности.

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Также в онлайн-формате состоялось открытие 42 объектов ведомства в регионах республики — районных отделов внутренних дел, городских отделов милиции, детского сада и других.

В здании полка Патрульно-постовой службы ГУВД созданы необходимые условия для организации работы и повседневной службы сотрудников. Здесь расположены центр «Цифровой патруль», дежурная часть, столовая, казарменные помещения и рабочие кабинеты.

Глава государства осмотрел территорию, футбольное поле, автопарк, служебную и специальную технику.

Сотрудникам милиции переданы 102 новых автомобиля, в том числе патрульные машины и специализированная техника.

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