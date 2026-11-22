Обручальное кольцо с бриллиантом, принадлежавшее леди Люси Дафф-Гордон — одному из ведущих модельеров Британии конца XIX — начала XX веков, выставили на аукцион дома Henry Aldridge & Son, сообщает The Independent.

Оценочная стоимость лота составляет 80-120 тысяч фунтов стерлингов. К кольцу прилагаются подписанное письмо, подтверждающее происхождение, и официальный сертификат на бриллиант от Бирмингемской пробирной палаты.

Кольцо было на пальце леди Дафф-Гордон в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Она путешествовала на «Титанике» вместе с мужем сэром Космо Дафф-Гордоном. Будучи пассажирами первого класса, они одними из первых были эвакуированы с тонущего судна на спасательной шлюпке № 1, на борту которой оказались всего 12 человек из 40. Впоследствии это вызвало слухи о том, что Дафф-Гордоны могли подкупить членов экипажа.

На протяжении десятилетий реликвия хранилась в семье и передавалась из поколения в поколение. Представитель аукционного дома Эндрю Олдридж отметил, что появление на рынке ювелирных изделий, принадлежавших пассажирам «Титаника», — это «исключительно редкое явление».