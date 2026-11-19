«Цветущие каштаны» (Châtaigniers en fleurs) Винсента Ван Гога проданы в среду на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 190,4 миллиона долларов. Об этом пишет ВВС.

Это второе по стоимости произведение искусства в истории аукционов Sotheby’s: рекорд принадлежит «Портрету Элизабет Ледерер» Густава Климта, который куплен год назад за 236,4 миллиона долларов.

Самой дорогой картиной Ван Гога до сих пор было «Пшеничное поле с кипарисом» — она продана в 2022-м за 117,2 миллиона долларов.

Картину «Цветущие каштаны» Винсент Ван Гог написал в 1890 году в деревне Овер-сюр-Уаз недалеко от Парижа, где он провел последние два месяца жизни.