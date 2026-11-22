Спортивное трико олимпийского призера Айсулуу Тыныбековой продали на благотворительном аукционе. Об этом серебряный призер Олимпиады в Токио и обладательница бронзовой медали Игр в Париже сообщила в соцсетях.

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Выставленный лот ушел с молотка за 600 тысяч сомов.

По словам Айсулуу Тыныбековой, с этим трико связаны ее труд, переживания и бесценные воспоминания.

«Расставаться с ним было непросто. Но меня радует, что вырученные средства пойдут на благотворительность», — написала она.