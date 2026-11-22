Спортивное трико олимпийского призера Айсулуу Тыныбековой продали на аукционе
Спортивное трико олимпийского призера Айсулуу Тыныбековой продали на благотворительном аукционе. Об этом серебряный призер Олимпиады в Токио и обладательница бронзовой медали Игр в Париже сообщила в соцсетях.
Выставленный лот ушел с молотка за 600 тысяч сомов.
По словам Айсулуу Тыныбековой, с этим трико связаны ее труд, переживания и бесценные воспоминания.
«Расставаться с ним было непросто. Но меня радует, что вырученные средства пойдут на благотворительность», — написала она.