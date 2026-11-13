Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали почти за $5 миллионов

Световой меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продали на аукционе в США почти за 5 миллионов долларов.

Реквизит со съемок фильмов «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая» — световой меч Дарта Вейдера — продали на площадке торгового дома Heritage Auctions за 4,8 миллиона долларов. Это самый дорогой предмет, связанный с кинофраншизой, который когда-либо был продан на аукционе.

Меч появлялся в одной из самых известных сцен серии фильмов.

Ранее самым дорогим проданным на аукционе предметом из «Звездных войн» был световой меч Люка Скайуокера из того же эпизода. Летом 2026 года его продали за 3,75 миллиона долларов.

«Звездные войны» — культовая и масштабная медиафраншиза, включающая в себя 13 художественных фильмов, а также игровые и анимационные сериалы, игровые телефильмы, документальные фильмы, книги, комиксы, видеоигры, аттракционы, игрушки и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической вселенной, задуманной и реализованной режиссером Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов, позднее расширенной.