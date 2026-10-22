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24.kg

Машины начнут эвакуировать с газонов и платных парковок в Кыргызстане

16:58, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают расширить перечень нарушений, за которые автомобили могут принудительно эвакуировать на штрафстоянку. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях вынесен на общественное обсуждение.

Под эвакуацию могут попасть машины, оставленные на газонах, в запрещенных для парковки местах, а также автомобили, владельцы которых длительное время не оплачивают муниципальную парковку. 

Согласно документу, эвакуировать автомобили предлагают в 4 дополнительных случаях:

  • если машина припаркована на газоне, зеленой лужайке или территории, предназначенной для озеленения;
  • если автомобиль оставлен под знаками «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена» при наличии дополнительной таблички «Работает эвакуатор»;
  • если транспортное средство используется для торговли в неустановленном месте, в том числе на муниципальных парковках и в общественных пространствах;
  • если автомобиль продолжительное время находится на муниципальной платной парковке без внесения установленной платы.

При этом конкретный срок неоплаченной стоянки, после которого машину разрешат эвакуировать, в законопроекте не указан. Его предполагается установить отдельными нормативными актами.

В справке-обосновании разработчики отмечают, что проблема особенно актуальна для Бишкека. Неправильно припаркованные автомобили сужают проезжую часть, мешают движению общественного транспорта и усугубляют пробки.

Отдельное внимание уделено незаконной торговле с автомобилей. В документе прямо упоминается площадь Ала-Тоо, где машины используются для торговли в неустановленных местах. Сейчас нарушителей могут оштрафовать, однако это не всегда позволяет освободить занятые парковочные места.

Еще одно важное изменение касается автоматической фиксации нарушений. Законопроект предусматривает использование не только стационарных камер, но и мобильных и переносных технических комплексов, способных самостоятельно распознавать государственные номера автомобилей.

Такие устройства смогут фиксировать нарушения, связанные в том числе с неоплатой муниципальной парковки.

Если нарушение зафиксировано автоматической системой, постановление о штрафе смогут выносить без составления протокола и без участия владельца автомобиля. Ответственность при этом будет возлагаться на собственника транспортного средства.

Освободиться от ответственности владелец сможет, если будет установлено, что до совершения нарушения автомобиль выбыл из его владения в результате противоправных действий других лиц.

Кроме того, предлагается уточнить ответственность за сброс канализационных, промышленных и других сточных вод в непредназначенных местах вдоль автомобильных дорог, включая газоны и зеленые насаждения.

Авторы инициативы рассчитывают, что изменения позволят эффективнее бороться с незаконной парковкой, освобождать общественные пространства и контролировать оплату муниципальных стоянок.

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