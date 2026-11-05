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24.kg

В КР число парковочных мест в новостройках должно соответствовать числу квартир

12:14, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане при выдаче разрешений на строительство жилых домов Минстрой требует предусматривать парковочные места в соответствии с количеством квартир. Об этом сообщил на пресс-конференции глава ведомства Нурдан Орунтаев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в основном в стране строятся жилые объекты, поэтому при их проектировании количество парковочных мест должно соответствовать числу квартир.

Кроме того, необходимо предусматривать гостевые парковки, а также места для посетителей магазинов и других коммерческих помещений.

Министр подчеркнул, что при рассмотрении проектной документации ведомство проверяет соблюдение установленных нормативов. Если необходимое количество парковочных мест не предусмотрено, разрешение на строительство не выдается.

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24.kg
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