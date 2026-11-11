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В аэропорту «Манас» через полтора месяца запустят умную парковку

14:29, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

В международном аэропорту «Манас» через полтора месяца планируют запустить систему поиска автомобилей по государственному номеру на многоуровневой парковке. Сейчас там коммуникационные работы. Об этом сообщил глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

Система поможет пассажирам находить оставленные автомобили. Если человек забудет, на каком этаже и месте припарковал машину, ему достаточно ввести госномер, и программа покажет ее местонахождение.

По словам Самидинова, стоимость парковки пока не определили. Финансовая и коммерческая службы компании рассчитывают тарифы. Их планируют объявить в течение месяца.

Парковка рассчитана на 650 мест.

Глава «Аэропортов Кыргызстана» напомнил, что общие расходы на развитие аэропорта «Манас» составили около 130 миллионов долларов. В сумму входят реконструкция взлетно-посадочной полосы, расширение аэровокзального комплекса, капитальный ремонт, строительство зала официальных делегаций и другие работы, включая парковку.

По его словам, все работы финансировались за счет собственных средств ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

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