Экс-депутат БГК: На земле отца вице-мэра появился знак муниципальной парковки

В Бишкеке продолжается спор вокруг парковки у магазина, принадлежащего отцу вице-мэра Рамиза Алиева. В этот раз бывший депутат горкенеша Жаныбек Асанбеков написал в соцсетях, что сегодня там установили знак муниципальной платной парковки с QR-кодами.

Но, по его словам, остались еще вопросы.

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«Мы хотим знать, расторгнут ли договор аренды, почему платная парковка появилась именно сейчас и когда Рамиз Алиев выполнит свое публичное обещание встать на колени и попросить прощения?» — написал экс-депутат.

Напомним, 4 ноября вице-мэр столицы Рамиз Алиев публично заявил, что готов встать на колени и попросить прощения у народа, если подтвердится, что во время работы в мэрии он выделил муниципальную землю или передал муниципальные объекты своим родственникам, друзьям либо членам семьи. Чиновник отрицал подобные факты. Однако 6 ноября бывший депутат БГК Жаныбек Асанбеков сообщил, что отец вице-мэра арендует муниципальный участок площадью 240 квадратных метров, который, по его утверждению, используется под парковку вместо озеленения.