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24.kg

«Я министру скажу!» В Бишкеке водитель устроил разборки с инспекторами

16:31, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке водитель вступил в конфликт с сотрудниками муниципальной инспекции, которые потребовали убрать автомобиль, припаркованный в запрещенном месте возле мусорных контейнеров. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

На кадрах мужчина спорит с инспекторами, возмущается их требованиями и угрожает пожаловаться министру.

«Протокол пишите! Я министру скажу!» — заявляет водитель.

Сотрудники муниципальной инспекции объясняют мужчине, что в этом месте установлен запрещающий парковку знак и авто необходимо убрать.

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Однако водитель продолжает спорить, утверждая, что не создает препятствий.

«Вы мешаете? Почему мешаете? Сюда раз в неделю приезжают», — говорит он, имея в виду вывоз мусора.

Инспекторы неоднократно просят мужчину переставить машину, а также обвиняют его в нецензурной брани.

«Уважаемому гражданину сказали не ставить здесь автомобиль, но он устраивает скандал и оскорбляет сотрудников», — комментирует один из инспекторов на видео.

В муниципальной инспекции напомнили, что, согласно пункту 66 Правил благоустройства Бишкека, парковка авто возле площадок с мусорными контейнерами запрещена.

Такие машины препятствуют проезду спецтехники и своевременному вывозу бытовых отходов.

В пресс-службе Первомайского РУВД сообщили, что инцидент зарегистрирован и по нему проводится проверка.

«По результатам проверки действиям гражданина будет дана юридическая оценка в соответствии с законодательством», — отметили в милиции.

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