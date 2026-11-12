В Дубовом парке Бишкека со стихийной парковкой решили бороться при помощи бетона
В Дубовом парке Бишкека со стихийной парковкой решили бороться при помощи бетона. Сегодня ночью сюда привезли большие бетонные емкости, предназначенные для озеленения.
Такие в городе традиционно используют чаще всего для оформления входных групп у офисов и зданий госорганов.
Бетонные вазоны разной конфигурации позволяют озеленять территории с твердым покрытием. Они также выполняют функции зонирования.
Очевидно, коммунальщики распределят уличные вазоны таким образом, чтобы не мешать передвижению пешеходов, но при этом чтобы транспорт не смог заезжать на аллеи.
Напомним, читатели ранее жаловались, что аллеи и тротуары парковой зоны водители превратили в автостоянку. Сотрудники Патрульной службы милиции оперативно отреагировали на сообщение и ликвидировали стихийную парковку. Однако мер хватило на пару дней. Водители снова стали ставить свои машины в Дубовом парке.
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