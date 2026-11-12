В Дубовом парке Бишкека со стихийной парковкой решили бороться при помощи бетона. Сегодня ночью сюда привезли большие бетонные емкости, предназначенные для озеленения.

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Такие в городе традиционно используют чаще всего для оформления входных групп у офисов и зданий госорганов.

Бетонные вазоны разной конфигурации позволяют озеленять территории с твердым покрытием. Они также выполняют функции зонирования.

Очевидно, коммунальщики распределят уличные вазоны таким образом, чтобы не мешать передвижению пешеходов, но при этом чтобы транспорт не смог заезжать на аллеи.

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Напомним, читатели ранее жаловались, что аллеи и тротуары парковой зоны водители превратили в автостоянку. Сотрудники Патрульной службы милиции оперативно отреагировали на сообщение и ликвидировали стихийную парковку. Однако мер хватило на пару дней. Водители снова стали ставить свои машины в Дубовом парке.

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