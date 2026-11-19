Председатель КНР Си Цзиньпин лично встречал у трапа самолета президента США Дональда Трампа, прибывшего на трехстороннюю встречу в Китай.

По данным DW, в этом нет никакого скрытого смысла, который так взбудоражил многие СМИ. По словам китаиста Алексея Чигадаева, Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались уже 50 раз.

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«И никто никогда никого не встречал у трапа самолета: ни Владимир Путин Си Цзиньпина, ни Си Цзиньпин Владимира Путина. Потому что это не предусмотрено дипломатическим протоколом», — сказал он.

По словам эксперта, сумятицу внес Дональд Трамп, который во время государственного визита Си Цзиньпина в Соединенные Штаты нарушил дипломатический протокол и сам приехал встречать его.

«И, таким образом, по принципу взаимности, нужно было соответствующим образом ответить. Собственно, Си Цзиньпин и встретил Трампа у трапа самолета, что действительно событие экстраординарное, но оно вызвано все-таки поведением Трампа», — сказал Алексей Чигадаев.

С ним согласен директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев.

«То, что Си поехал встречать Трампа к самолету, — это просто зеркальный возврат вежливости, потому что Трамп в обход протокола встречал Си в сентябре, когда тот приезжал в Америку», — сказал он.