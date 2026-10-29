Кыргызстанцев предостерегают о последствиях от необдуманного приема БАДов

Кыргызстанцев предостерегают о последствиях от необдуманного приема биологически активных добавок (БАД). В эфире радио Sputnik гастроэнтеролог-гепатолог Сизим Иманкулова пояснила, почему нужно быть осторожным.

По ее словам, БАДы или травяные сборы, которые любят принимать для так называемого очищения организма или похудения, могут привести к поражению печени. В медицинской практике есть пациенты с токсическим гепатитом на фоне приема таких средств.

Лекарственные препараты проходят многолетние исследования в лабораториях, а эффективность и безопасность многих добавок, как правило, недостаточно изучены, сказала специалист.

Опасность представляет как чрезмерное количество употребляемых БАДов, так и их неправильное сочетание, указала Сизим Иманкулова и добавила, что к добавкам чаще всего прибегают желающие быстро сбросить вес.