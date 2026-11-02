В Бишкеке расширен перечень аптек для отпуска льготных лекарственных препаратов

В Бишкеке расширили перечень аптек, в которых можно получить отдельные лекарства, относящиеся к психотропным и наркотическим средствам, по льготным электронным рецептам.

По данным Фонда обязательного медицинского страхования, теперь, помимо аптек «Эл Аман», такие препараты можно получить в отдельных аптеках сетей «Неман», «Медсервис Kg» и ИП Аманбекова.

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Чтобы получить льготные лекарства со скидкой до 90 процентов, нужно обратиться к семейному врачу, который выпишет электронный рецепт. Срок его действия — один месяц.

Напомним, с 1 июля по 31 декабря в Бишкеке реализуют пилотный проект Министерства здравоохранения, по которому препараты по льготным электронным рецептам по Программе государственных гарантий и Дополнительной программе ОМС стали отпускать исключительно через государственную аптечную сеть «Эл Аман».