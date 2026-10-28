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Семьям жертв сиропа «Док-1 Макс» в Узбекистане выплатили 6,6 миллиона долларов

15:17, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

В Узбекистане семьям жертв сиропа «Док-1 Макс» выплатили 80 миллиардов сумов (около 6,6 миллиона долларов. — Прим. 24.kg), сообщают СМИ.

Из общей суммы 72,2 миллиарда сумов получили семьи 72 погибших детей, еще 7,8 миллиарда сумов выплатили семьям 16 детей, которые прошли или продолжают лечение. Таким образом, компенсации получили 88 семей из 90, которым полагались выплаты по решению суда. Оставшиеся 2 миллиарда сумов планируют перечислить семьям еще двух детей после решения технических вопросов, связанных с банковскими картами.

«Изначально суд постановил выплатить 90 пострадавшим в общей сложности 82 миллиарда сумов. Однако перечисление денег затянулось на несколько лет из-за сложностей с продажей арестованного имущества виновных. До выделения средств из госбюджета семьи получили только 16,8 миллиарда сумов — около 20 процентов от положенной суммы. В Минздраве уточнили, что выделенные из бюджета средства планируют вернуть в казну за счет продажи имущества виновных и взыскания с них денег», — говорится в сообщении.

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Напомним, в августе 2022 года в Узбекистане начали фиксировать случаи гибели детей после приема сиропа «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech. Позднее выяснилось, что препарат содержал токсичные вещества — этиленгликоль и диэтиленгликоль. Аналогичные примеси обнаружили и в другом препарате фирмы — «Амброноле». В январе 2023-го Всемирная организация здравоохранения подтвердила наличие токсичных веществ в этих лекарствах.

В 2022 году в Кыргызстане на фоне сообщений о смертности детей в РУз приостановили продажу препарата «Док-1 Макс».

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