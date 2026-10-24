Кыргызстан занял пятое место в мире по прогнозируемому росту экономики

Кыргызстан занял пятое место в мировом рейтинге стран с наиболее высокими темпами экономического роста в 2026 году. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты, бывший премьер-министр страны Темир Сариев на своей странице в социальных сетях.

По словам Сариева, рейтинг составлен на основе прогноза Международного валютного фонд.

Согласно его данным, мировая экономика по итогам 2026 года вырастет на 3,1 процента. В октябре МВФ пересмотрел оценку, снизив ее на 0,1 процентного пункта по сравнению с июльским прогнозом.

Первое место в рейтинге заняла Гайана. Ожидается, что ее реальный ВВП вырастет на 22,3 процента. Основным фактором такого роста стал нефтяной сектор.

На втором месте расположился Тайвань с прогнозируемым ростом экономики на 10,7 процента. Развитие связано в том числе с повышением спроса на технологии и бумом искусственного интеллекта.

Среди других стран с высокими темпами экономического роста выделяются Южный Судан, Эфиопия, Руанда, Вьетнам и Узбекистан.