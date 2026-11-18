Жогорку Кенеш сегодня в третьем чтении одобрил законопроект о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Беларусью о порядке пребывания граждан двух стран.

Согласно документу, граждане КР, временно находящиеся в Беларуси, и граждане Беларуси, прибывшие в нашу республику, будут освобождены от обязательной регистрации по месту пребывания в течение 30 календарных дней.

Соглашение подписано 29 сентября 2025 года во время официального визита председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева в Беларусь.

Как отмечается в справке-обосновании, реализация соглашения позволит упростить взаимные поездки граждан, а также поспособствует развитию экономических, туристических и других связей между двумя государствами.