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Началось строительство международного КПП «Төмөнкү-Чүй — автодорожный»

13:07, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики сообщает, что 11 ноября 2026 года в Чуйской области состоялась торжественная церемония закладки капсулы в честь начала строительства нового комплекса международного пункта пропуска «Төмөнкү-Чүй — автодорожный» на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.

В мероприятии приняли участие руководство Государственной пограничной службы, полномочный представитель президента КР в Чуйской области Элкинбек Аширбаев, представители государственных органов, местных властей и организаций, задействованных в реализации проекта.

Строительство нового пункта пропуска осуществляется во исполнение задачи, поставленной Садыром Жапаровым, по модернизации пограничной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для граждан и участников международных перевозок.

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Главная цель проекта — сделать пересечение государственной границы максимально комфортным, быстрым и безопасным для граждан, обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и перемещение грузов, а также сократить время ожидания и прохождения пограничного контроля.

Выступая на торжественной церемонии, председатель Государственной пограничной службы Данияр Сатимов подчеркнул, что новый комплекс строится прежде всего в интересах граждан и развития транспортного сообщения между Кыргызстаном и Казахстаном.

«Без преувеличения можно сказать, что строительство этого пункта пропуска является одним из крупных инфраструктурных проектов нашей страны. Наша главная задача — создать современные и комфортные условия для граждан, пересекающих государственную границу, обеспечить эффективное движение транспортных средств и перемещение грузов. Новый комплекс позволит сделать процесс пересечения границы более быстрым, удобным и безопасным, а также создать достойные условия для несения службы пограничниками», — отметил глава пограничного ведомства.

Новый пункт пропуска будет расположен в селе Камышановка Сокулукского района Чуйской области на территории площадью 33,06 гектара.

Комплекс будет функционировать круглосуточно, обеспечивая пропуск граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

При разработке проекта особое внимание уделено созданию удобной инфраструктуры для пассажиров и перевозчиков, рациональной организации транспортных потоков и сокращению времени прохождения контрольных процедур.

Для этого предусмотрено обустройство восьми полос движения автотранспорта и 12 кабин паспортного контроля. Такое решение позволит распределить транспортные потоки, уменьшить заторы и ускорить обслуживание граждан.

Кроме того, планируется внедрение автоматизированных электронных ворот E-gate, которые позволят упростить и ускорить процедуру паспортного контроля.

На территории комплекса будут построены современные административные и служебные здания, помещения для досмотра транспортных средств, накопительные площадки, инженерно-технические сооружения и объекты жизнеобеспечения личного состава.

Особое значение новый пункт пропуска будет иметь для грузоперевозчиков. Увеличение пропускной способности и совершенствование организации контрольных процедур создадут условия для более оперативного перемещения грузов, сокращения простоев транспорта и развития международных автомобильных перевозок.

Одновременно современное техническое оснащение комплекса обеспечит пограничникам необходимые условия для эффективного выполнения задач по охране государственной границы и осуществлению пограничного контроля.

Строительство пункта пропуска финансируется из республиканского бюджета. Заказчиком выступает Государственная пограничная служба Кыргызской Республики. Срок строительства составляет 24 месяца.

Новый пункт пропуска «Төмөнкү-Чүй — автодорожный» станет важным элементом современной пограничной инфраструктуры, способствующим развитию международных транспортных связей, расширению торгово-экономического сотрудничества и укреплению добрососедских отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан.

 

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