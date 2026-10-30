Кто будет назначать послов и генконсулов? В Кыргызстане изменили правила

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в положение о Министерстве иностранных дел. Поправки касаются назначения дипломатов, присвоения дипломатических рангов, а также полномочий ведомства в сфере международных отношений. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ вносит изменения в постановление правительства от 20 февраля 2012 года № 113 «О Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики».

Одно из ключевых изменений касается назначения генеральных консулов. Согласно новой редакции положения, министр иностранных дел назначает генеральных консулов Кыргызстана по согласованию с президентом.

При этом руководителей консульских учреждений и почетных консулов в иностранных государствах министр иностранных дел назначает и освобождает от должности самостоятельно в установленном порядке.

Изменения также уточняют порядок назначения послов. Глава МИД вносит президенту предложения по кандидатурам чрезвычайных и полномочных послов, постоянных представителей Кыргызстана и их освобождению от должностей.

Кроме того, министр иностранных дел получает полномочия присваивать дипломатические ранги от атташе до советника 1-го класса, а также лишать их. Предложения о присвоении высших дипломатических рангов, почетных званий и государственных наград он направляет президенту.

Расширен и перечень вопросов, по которым МИД вправе вносить предложения главе государства. В частности, ведомство будет представлять предложения о признании иностранных государств и правительств, установлении дипломатических отношений, открытии, приостановлении деятельности и ликвидации дипломатических представительств и консульских учреждений.

МИД также сможет направлять президенту, председателю Жогорку Кенеша и председателю кабинета министров предложения по вопросам членства Кыргызстана в международных организациях.

В числе направлений деятельности министерства дополнительно уточнено участие в разработке и реализации государственной политики в сферах национальной безопасности, обороны, использования природных и водно-энергетических ресурсов, охраны окружающей среды, привлечения иностранных инвестиций и туристов, внешней торговли и миграции.

Также скорректированы обязанности МИД по обеспечению дипломатического протокола во время зарубежных визитов руководства Кыргызстана и приема иностранных делегаций высокого уровня.

В кабмине пояснили, что изменения приняты для приведения нормативных актов в соответствие с поправками в Закон «О дипломатической службе Кыргызской Республики».