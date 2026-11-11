Привлечение инвестиций обсудили посол Словении и МИД Кыргызстана

Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения в Кыргызской Республике (с резиденцией в Москве) Аленкой Сухадолник.

Стороны обсудили вопросы активизации политического диалога, развития межпарламентских и гуманитарных связей, совершенствования договорно-правовой базы, а также расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

По данным пресс-службы ведомства, особое внимание уделено перспективам очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Отмечена целесообразность предварительных политических консультаций и организации бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух стран. В качестве перспективных направлений партнерства обозначены энергетика, гидроэнергетика и туризм, включая обмен опытом и привлечение словенских инвестиций к реализации совместных проектов.

Также стороны обсудили перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества, включая проведение совместных культурных мероприятий в КР.

Встреча состоялась по инициативе словенского дипломата.