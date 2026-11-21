Новый посол США в Кыргызстане Стивен Гиллен передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Медеру Абакирову. Об этом рассказали в МИД.

Как сообщили в ведомстве, во время встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили расширению торгово-экономических связей и продвижению совместных проектов.

По итогам переговоров участники подтвердили готовность укреплять сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, новый посол США Стивен Гиллен принес присягу 14 ноября. На этом посту он сменил Лесли Вигери, возглавлявшего дипломатическую миссию Соединенных Штатов в Кыргызстане с 2022 года.