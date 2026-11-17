Бывшие послы и генеральные консулы не всегда возвращаются на работу в систему Министерства иностранных дел после завершения дипломатических миссий, поскольку рассчитывают получить более высокие должности. Об этом заявил глава МИД Жээнбек Кулубаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Вопрос подняла депутат Гуля Кожокулова. Она отметила, что многие послы после завершения работы за рубежом уходят из системы МИД и не получают новых назначений.

В качестве примеров нардеп привела бывшего посла Кыргызстана в Италии Базарбаева и Генерального консула в Турции Кошонова.

«Востребованы ли они сейчас? Они мне не родственники, но нельзя забывать о своих дипломатах», — заметила Гуля Кожокулова.

В ответ Жээнбек Кулубаев сообщил, что министерство старается использовать потенциал дипломатических кадров, однако не все бывшие послы и консулы соглашаются на предлагаемые должности. По его словам, некоторые дипломаты рассчитывают как минимум на должности директоров департаментов или заместителей министра. При этом в структуре МИД предусмотрено всего четыре должности заместителей министра.

«Мы предлагаем им должности заместителей или советников руководителей департаментов, но не все соглашаются», — пояснил министр.

Он также отметил, что ротация дипломатических кадров происходит регулярно, примерно каждые полгода кто-то из сотрудников отправляется на работу за рубеж.

По словам Жээнбека Кулубаева, бывшие послы могут продолжать карьеру внутри министерства и продвигаться по службе. Однако некоторые предпочитают ждать более высоких назначений, поэтому остаются в кадровом резерве.