Кыргызстан планирует привлечь 21,44 миллиона долларов на реализацию проекта «Развитие животноводства и рынка — 3». Средства направят на повышение доходов сельских жителей, восстановление пастбищ, развитие ветеринарных услуг и расширение доступа фермеров к рынкам.

Соответствующий законопроект о ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) разработан после подписания документа 21 июля 2026 года в Риме и Бишкеке. Об этом на заседании международного комитета сообщил замглавы Минсельхоза Мирбек Дуйшеев.

По его словам, из общей стоимости проекта 21,05 миллиона долларов предоставит МФСР в виде кредитных средств, еще 390 тысяч долларов составит софинансирование кабинета министров КР. Последние средства предусмотрены для покрытия налогов и сборов, возникающих при реализации проекта.

Кредитное финансирование разделено на две части:

16,84 миллиона долларов — льготный кредит на 50 лет, включая 10-летний льготный период. Ежегодная комиссия за обслуживание составит 0,1 процента, процентная ставка отсутствует;

4,21 миллиона долларов — кредит на 40 лет, включая 10-летний льготный период. Ежегодная комиссия за обслуживание составит 0,75 процента, процентная ставка так же отсутствует.

Основная цель проекта — сокращение бедности в сельской местности за счет повышения устойчивости, доходности и экономического развития фермерских хозяйств.

Программа направлена на решение трех основных проблем сельского хозяйства: деградация пастбищных и лесных земель, недостаточное развитие ветеринарной системы и системы безопасности пищевой продукции, а также ограниченный доступ мелких производителей к рынкам.

В рамках проекта планируются восстановление деградированных земель, повторный посев пастбищ, строительство водосберегающих и противоэрозионных сооружений, а также восстановление экосистем.

Отдельное внимание уделят внедрению ротационного управления пастбищами, повышению продуктивности животноводства и укреплению ветеринарных служб.

Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить доходы сельских семей, улучшить продовольственную безопасность, повысить качество сельскохозяйственной продукции и устойчивость фермерских хозяйств к климатическим изменениям.