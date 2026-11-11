Четыре месяца с грязным воздухом. Почему Бишкек продолжает задыхаться от смога?

Ежегодно с наступлением холодов Бишкек накрывает смог. Несколько минут на улице — и одежда пропиталась неприятным запахом, а открытое окно давно не освежает квартиру. Жители столицы давно живут в таких условиях, чиновники же постоянно обещают переломить ситуацию. Но при миллионных вложениях проблема так и не решена. Насколько опасен воздух в городе и что может изменить ситуацию — в материале 24.kg.

Четыре месяца с загрязненным воздухом

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Международная платформа World Air Quality 29 октября 2026 года оценила качество воздуха в Бишкеке на уровне 202 AQI как «очень вредное». В тот же день Гидрометеорологическая служба зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 в трех из семи обследованных районах Бишкека и Чуйской области.

Однако отдельные дни с высоким уровнем загрязнения не показывают всей картины. Гораздо важнее, сколько времени бишкекчане подвергаются воздействию вредных веществ в году.

В феврале 2026-го общественное объединение MoveGreen опубликовало годовой отчет о качестве воздуха с декабря 2024-го по ноябрь 2025-го.

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По нему в столице отметили около 118-120 дней, когда среднесуточная концентрация PM2.5 превысила установленную в Кыргызстане норму. То есть примерно четыре месяца мы дышали опасным воздухом.

По национальным гигиеническим нормативам среднесуточная концентрация PM2.5 не должна превышать 35 микрограммов на кубический метр. Всемирная организация здравоохранения более строга — 15 микрограммов.

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Среднегодовая концентрация PM2.5 в Бишкеке, по данным MoveGreen, составляла 44-47 микрограммов на кубический метр. Это почти в девять раз выше среднегодового уровня, рекомендованного ВОЗ, — 5 микрограммов.

Самый высокий среднесуточный показатель за исследованный период зафиксировали 24 декабря 2024 года — 367 микрограммов на кубический метр. Это примерно в 10,5 раза больше кыргызстанского норматива.

PM2.5 — мелкодисперсные частицы диаметром не более 2,5 микрометра. Из-за небольшого размера они проникают глубоко в дыхательные пути и серьезно угрожают здоровью.

Нахождение в помещении не всегда защищает от смога. По данным двух датчиков, стабильно работавших в течение года, внутри двух зданий показатели превышали национальную среднесуточную норму загрязнения 58 дней.

Не только болезни легких: чем еще опасен смог?

Чтобы наглядно показать масштаб загрязнения, исследователи иногда сравнивают длительное воздействие PM2.5 с курением.

Американская исследовательская организация Berkeley Earth предложила условную методику, согласно которой воздействие воздуха со средней концентрацией PM2.5 в 22 микрограмма на кубический метр в течение суток приблизительно сопоставимо по некоторым рискам для здоровья с одной выкуренной сигаретой.

Если применить этот коэффициент к среднегодовой концентрации PM2.5, зафиксированной MoveGreen в Бишкеке, получится около двух сигаретных эквивалентов ежедневно, или 730-780 за год. Это примерно 36-39 пачек сигарет.

Речь исключительно об условном сравнении рисков. Оно не означает, что каждый некурящий житель Бишкека фактически вдыхает столько же табачного дыма.

Последствия загрязнения не ограничиваются легкими. По данным ВОЗ, оно связано с 4,2 миллиона преждевременных смертей в мире в 2019 году — главным образом от болезней сердца, инсульта, хронической обструктивной болезни легких, респираторных инфекций и рака легких. Согласно проектной документации Всемирного банка, воздействие PM2.5 в Кыргызстане в том же году связывают примерно с 2 тысячами 586 преждевременными смертями (модельная оценка по всей стране).

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Ученые изучают и другие эффекты. Метаанализ 81 исследования, опубликованный в 2026 году в Environmental Research, выявил связь между загрязнением воздуха и повышенным риском депрессии и тревожных расстройств. Обзор 51 исследования в The BMJ (2023) связал долгое воздействие PM2.5 с риском деменции.

Особенно уязвимы дети, поскольку их дыхательная и нервная системы не сформированы до конца. Согласно докладу State of Global Air — 2024, в 2021 году загрязнение воздуха связали с более чем 700 тысячами смертей детей младше пяти лет во всем мире.

Ущерб есть и экономический. По оценке Всемирного банка, загрязнение воздуха в Бишкеке обходится в 1,2 процента ВВП Кыргызстана, а по всей республике — в 5,1 процента.

Что на самом деле загрязняет воздух Бишкека?

Загрязнение воздуха в столице имеет ярко выраженный сезонный характер. По наблюдениям MoveGreen, концентрация PM2.5 заметно увеличивается в холодные месяцы и снижается после завершения отопительного сезона. Зимой наиболее заметный рост загрязнения наблюдается вечером, особенно около 19.00.

Основными источниками загрязнения воздуха в Бишкеке остаются отопление жилых домов и автомобильный транспорт. Согласно данным заместителя мэра столицы Рамиза Алиева, на них приходится 29 и 27 процентов.

Еще 21 процент составляет пыль, поднимаемая ветром. Вклад ТЭЦ и котельных оценили в 11 процентов, промышленных предприятий — в 2 процента.

Положение усугубляют рельеф города и особенности циркуляции воздуха, из-за которых загрязняющие вещества хуже рассеиваются, особенно в безветренную погоду. Зимой добавляются температурные инверсии: холодный воздух остается у земли под слоем более теплого, и дым скапливается в приземном слое. Затрудняет проветривание и плотная застройка, когда высотные здания возводят без учета воздушных потоков.

Главная причина загрязнения — бедность?

Проблема загрязнения воздуха связана не только с экологией, но и с социально-экономическим положением населения.

Для многих семей выбор топлива для отопления определяется его стоимостью, а не воздействием на окружающую среду.

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Переход на газовое или электрическое отопление требует серьезных расходов: подключения к сетям, покупки оборудования и переделки отопительной системы. В результате жители продолжают использовать уголь как наиболее доступный источник тепла.

Аналогичная ситуация с автомобильным транспортом. Не имея возможности купить новую машину, многие выбирают подержанные, в том числе с устаревшими двигателями и неисправными или отсутствующими системами очистки выхлопных газов.

Поэтому экологические меры должны учитывать финансовые возможности населения. Без доступных альтернатив запреты создадут только дополнительную нагрузку для семей, не устраняя экономических причин проблемы.

Что власти делают для улучшения качества воздуха

В ответе на запрос 24.kg Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора сообщило, что в Кыргызстане реализуют два международных проекта по улучшению качества воздуха с общей заявленной стоимостью 60 миллионов долларов.

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Первый проект на 50 миллионов долларов поддерживает Всемирный банк. Он предусматривает модернизацию системы мониторинга, совершенствование управления качеством воздуха и поддержку перехода домохозяйств на экологичные системы отопления. Финансирование банка предоставили на льготных кредитных условиях.

Второй проект реализуют совместно с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA). Его бюджет — 10 миллионов долларов, а срок реализации рассчитан до 2028 года. По нему планируют установить системы отопления на основе тепловых насосов в 30 школах и детских садах Чуйской области.

Одновременно власти ограничивают использование вредного топлива. С октября 2025 года в Бишкеке и Чуйской области запретили ввоз, продажу, хранение и использование дробленого угля фракции 0-13 миллиметров.

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Продолжается газификация жилых массивов. По данным Минприроды, подключение к газоснабжению запланировано в «Ак-Босого», «Эне-Сае», «Селекционном-2» и «Биримдике». Для перехода на более экологичные системы отопления предусмотрены льготные кредиты.

Гидрометеорологическая служба расширяет систему наблюдения за качеством воздуха. Сейчас государственная сеть включает 14 стационарных постов ручного наблюдения, 1 автоматическую станцию и 50 датчиков Clarity Node-S в Бишкеке и его пригородах. Планируют купить еще восемь автоматических станций, три из которых — для столицы.

При этом в ответе министерства не указано, какая часть средств международных проектов освоена, насколько сократились выбросы благодаря проведенным мероприятиям и как изменилась концентрация PM2.5.

Что действительно может очистить воздух Бишкека

Борьба со смогом требует комплексного подхода. По рекомендациям Всемирного банка, опубликованным в докладе «Управление качеством воздуха в Центральной Азии» в 2025 году, и MoveGreen, государству следует принимать ряд мер одновременно по разным направлениями — энергетике, транспорту, озеленению и управлению качеством воздуха:

Сокращение использования угля Поскольку отопление жилых домов остается одним из основных источников загрязнения, постепенный отказ от угля должен стать приоритетом. Однако важно не ограничиваться газификацией и переходом на электрическое отопление. В первую очередь необходимо обратить внимание на энергоэффективность зданий. Плохо утепленный дом теряет значительную часть тепла, из-за чего владельцам приходится расходовать больше топлива или электроэнергии. Утепление стен, крыш, замена плохих окон и устранение теплопотерь позволяют снизить потребность в отоплении независимо от источника энергии. Поэтому программы газификации и льготного кредитования важно дополнять поддержкой утепления домов, особенно для семей с невысокими доходами. Стоит рассматривать и технологические решения для сокращения выбросов от действующих систем отопления. Один из примеров — разработка Амантура Салымбаева, создавшего фильтр для улавливания загрязняющих веществ при сжигании угля. Устройство прошло лабораторные испытания в департаменте экологического мониторинга. По имеющимся данным, фильтрами пользуются жители 160 домов в Бишкеке и Чуйской области. Разработчик утверждает, что срок службы устройства до пяти лет и оно не требует дополнительного обслуживания, работая без электричества и воды. Сейчас Амантур Салымбаев со студентами Кыргызского экономического университета развивает проект TazaDem. Команда работает над новым фильтром для коммерческих объектов. При этом для оценки возможности массового применения фильтров необходимы независимые данные об эффективности улавливания PM2.5, стоимости установки и долговечности оборудования.

Развитие общественного транспорта Еще одно важное направление — создание такой системы общественного транспорта, при которой жителям станет удобнее пользоваться автобусами, чем личными автомобилями. Для этого недостаточно просто обновить их парк. Необходимы удобные маршруты, предсказуемое расписание, короткие интервалы движения, выделенные полосы и комфортные пересадки. Общественный транспорт должен связывать не только центральные улицы, но и отдаленные жилмассивы.

Озеленение и уход за деревьями Предлагаются комплексное многоуровневое озеленение (трава — кусты — деревья), вертикальное озеленение фасадов и модернизация ирригационной системы. В 2026 году «Бишкекзеленстрой» планировал высадить 25 тысяч деревьев. Как сообщили 24.kg в муниципальном предприятии, в городе посадили более 23 тысяч саженцев, а на 14 ноября запланировали дополнительную высадку 6 тысяч гибридных тополей. Однако эффективность озеленения определяется не только количеством деревьев. Не менее важно обеспечить их регулярный полив, защиту от повреждений и уход после посадки.

Прозрачность и контроль результатов Пожалуй, главное условие эффективной борьбы со смогом — подотчетность перед обществом и открытый доступ к данным о качестве воздуха. Людям необходимы сведения о том, сколько угля перестали сжигать, насколько сократились транспортные выбросы, какая часть средств международных проектов освоена и какие результаты получены. Важны поддержка развития гражданского мониторинга в Кыргызстане и совместная борьба с трансграничным загрязнением воздуха вместе с другими странами Центральной Азии.

В конечном счете эффективность экологической политики должна измеряться не количеством принятых постановлений или реализованных проектов, а реальным снижением концентрации вредных веществ в воздухе.

Пока же главный вопрос остается открытым: сколько еще лет должно пройти, прежде чем жители Бишкека смогут дышать чистым воздухом?