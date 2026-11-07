В городе Ош высадили 4 тысячи деревьев

В Ошe на участке Ишкаван в селе Керме-Тоо высадили 4 тысячи саженцев. Акцию приурочили ко Дню истории и памяти предков, который отмечают 7 ноября.

По данным мэрии, деревья посадили на площади шесть гектаров. Среди них — 2 тысячи павловний, тысяча чинар и тысяча карагачей.

HTML/iframe блок

Сообщается, что инициатором экологической акции выступил мэр Оша Жанарбек Акаев. В посадке также участвовали депутат Жогорку Кенеша Салтанат Аманова, заместители мэра и сотрудники городских учреждений.

Проект направлен на озеленение территории, улучшение качества воздуха и создание комфортной среды для жителей. В мэрии сообщили, что работы по озеленению города продолжатся.