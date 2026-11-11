USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Без защиты озеро Иссык-Куль через 20 лет может превратиться в болото — биолог

16:58, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Если не озаботиться защитой озера Иссык-Куль сегодня, то через 20 лет оно может превратиться в болото. Об этом 24.kg сообщил заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии НАН КР Аскар Давлетбаков.

По его словам, любая застройка негативно влияет на состояние озера.

«При этом вокруг него строят огромные города, особенно на северном берегу. Там уничтожают полупустынную зону, разрушают пойменные леса, где растут камыши и облепиха. А ведь это последний и самый сильный фильтр, очищающий воду. Иссык-Куль — бессточное озеро, чтобы ему очиститься, нужен очень долгий цикл по времени. У нас же туризм становится круглогодичным, и отдаленные последствия могут быть очень плачевными», — сказал Аскар Давлетбаков.

Он предлагает запретить активную застройку и сделать туризм контролируемым и регулируемым.

«Правительство должно волевым решением отодвинуть застройку от береговой зоны. Все пансионаты обязать установить очистные сооружения по современным технологиям, которые будут перерабатывать и очищать воду до 98 процентов, и восстановить всю экосистему вокруг Иссык-Куля. Камышовые и облепиховые заросли надо восстанавливать уже искусственно», — считает биолог.

По его данным, активная застройка озера привела к сокращению численности гнездовых и зимующих птиц.

«Если в 1960-х годах здесь зимовали более 100 тысяч водоплавающих, то сейчас всего 40-50 тысяч. Птицам негде кормиться. При этом любая птица или животное играют регулирующую и стабилизирующую роль в природе», — заметил Аскар Давлетбаков.

Он также прокомментировал обмеление озера в последние годы.

Читайте по теме
Кыргызстан предложил создать международный фонд для спасения Иссык-Куля

«Иссык-Куль, как любая экосистема, имеет волны жизни, объем может увеличиваться или уменьшаться. Все зависит от общей окружающей среды и погодных условий. Нынешнее обмеление связано с разбором воды на полив и другие нужды населения (технические, сельскохозяйственные). Мы не даем озеру полноценно наполняться, и это проблема. Один из выходов — переход на капельное орошение», — подчеркнул он.

Ранее в Ереване президент Садыр Жапаров предложил создать под эгидой ООН специальный трастовый фонд для сохранения озера Иссык-Куль. Кыргызстан готов внести в него 10 миллионов долларов из государственного бюджета.

Материалы по теме

Четыре месяца с грязным воздухом. Почему Бишкек продолжает задыхаться от смога?

Фотоохота вместо браконьерства: как на Иссык-Куле сохраняют биоразнообразие

На Иссык-Куле объединят два природоохранных ведомства в одну дирекцию

Миллион особей и больше. Как в Кыргызстане восстанавливают популяцию джейранов

Депутат заявил о низких закупочных ценах на картофель на Иссык-Куле

В Иссык-Кульской области на видео попали стада горных козлов и архаров

Гражданин оштрафован за разведение костра внутри палатки на берегу Иссык-Куля

В городе Ош высадили 4 тысячи деревьев

В заповеднике на Иссык-Куле засняли около 400 архаров и горных баранов

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Общество

Шесть тысяч саженцев за два часа. Бишкекчан зовут на массовую посадку

 

Без защиты озеро Иссык-Куль через 20 лет может превратиться в болото — биолог

 

Сколько близнецов, троен и четверней родились в Ошской области с начала года

 

В Кыргызстане разработают ИИ-помощников для разных сфер

 

В «Тундук» теперь можно узнать, кто запрашивал ваши персональные данные

 

В Кыргызстане запустят регистрацию смерти без заявления

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Институт соратника Путина изучает обезьян в поисках способа продлить жизнь

 

Адылбек Касымалиев принял участие в саммите мировых лидеров по климату в Турции

 

Чиновников научат разбираться в климате за 283 миллиона сомов

 

Владимир Путин и Садыр Жапаров проведут отдельную встречу в Москве — Кремль

 

Бишкек готовится к наплыву больных. В стационарах развернули 350 коек

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18