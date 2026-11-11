Без защиты озеро Иссык-Куль через 20 лет может превратиться в болото — биолог

Если не озаботиться защитой озера Иссык-Куль сегодня, то через 20 лет оно может превратиться в болото. Об этом 24.kg сообщил заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии НАН КР Аскар Давлетбаков.

По его словам, любая застройка негативно влияет на состояние озера.

«При этом вокруг него строят огромные города, особенно на северном берегу. Там уничтожают полупустынную зону, разрушают пойменные леса, где растут камыши и облепиха. А ведь это последний и самый сильный фильтр, очищающий воду. Иссык-Куль — бессточное озеро, чтобы ему очиститься, нужен очень долгий цикл по времени. У нас же туризм становится круглогодичным, и отдаленные последствия могут быть очень плачевными», — сказал Аскар Давлетбаков.

Он предлагает запретить активную застройку и сделать туризм контролируемым и регулируемым.

«Правительство должно волевым решением отодвинуть застройку от береговой зоны. Все пансионаты обязать установить очистные сооружения по современным технологиям, которые будут перерабатывать и очищать воду до 98 процентов, и восстановить всю экосистему вокруг Иссык-Куля. Камышовые и облепиховые заросли надо восстанавливать уже искусственно», — считает биолог.

По его данным, активная застройка озера привела к сокращению численности гнездовых и зимующих птиц.

«Если в 1960-х годах здесь зимовали более 100 тысяч водоплавающих, то сейчас всего 40-50 тысяч. Птицам негде кормиться. При этом любая птица или животное играют регулирующую и стабилизирующую роль в природе», — заметил Аскар Давлетбаков.

Он также прокомментировал обмеление озера в последние годы.

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«Иссык-Куль, как любая экосистема, имеет волны жизни, объем может увеличиваться или уменьшаться. Все зависит от общей окружающей среды и погодных условий. Нынешнее обмеление связано с разбором воды на полив и другие нужды населения (технические, сельскохозяйственные). Мы не даем озеру полноценно наполняться, и это проблема. Один из выходов — переход на капельное орошение», — подчеркнул он.

Ранее в Ереване президент Садыр Жапаров предложил создать под эгидой ООН специальный трастовый фонд для сохранения озера Иссык-Куль. Кыргызстан готов внести в него 10 миллионов долларов из государственного бюджета.