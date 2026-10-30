Боорсоки для президентов. Забавный момент с Эрдоганом и Токаевым

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Казахстана Касым-Жомарт Токаев не смогли с первого раза дотянуться до боорсоков, которыми их угощали во время посещения парка «Бештепе» в Анкаре. Видео с забавным моментом появилось в социальных сетях.

Сегодня лидеры тюркских государств вместе с супругами посетили парк Цивилизации тюркских государств «Бештепе» в рамках 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Во время поездки по парку делегации проезжали мимо кыргызского ордо, где гостей встречали девушки в национальных нарядах с традиционными боорсоками.

Блок YouTube

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров и Туркменистана Сердар Бердымухамедов смогли взять угощение, однако Эрдоган и Токаев не успели до него дотянуться. Тогда охрана попросила водителя замедлить движение, и девушки подошли к машине, чтобы угостить президентов.

Следом проезжали первые леди, которым также предложили боорсоки.

Кыргызское ордо было оформлено в национальном стиле. На территории установили юрту, дорожку к которой устлали шырдаками. Девушки в традиционных нарядах встречали гостей, рядом стояли мужчины в костюмах батыров, а сказитель исполнял эпос «Манас».