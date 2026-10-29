Садыр Жапаров посетил парк Цивилизации тюркских государств в Анкаре

Садыр Жапаров сегодня, 29 октября, в рамках 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре посетил парк Цивилизации тюркских государств «Бештепе». Об этом сообщает пресс-служба президента.

В мероприятии приняли участие лидеры стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).

Главы государств ознакомились с произведениями искусства и национальными объектами, установленными странами-участницами ОТГ. Экспозиции отражают богатство традиционной культуры, особенности национального быта и историческое наследие тюркских народов, демонстрируя самобытность и культурное многообразие каждой страны.

От Кыргызстана в этом парке установлена скульптура «Мураскер». Автор раскрывает образ юного охотника, продолжающего дело своего отца — древнее искусство охоты с беркутом. В композиции объединены ключевые элементы кочевой традиции: беркут — символ духовной высоты и свободы, тайган — верный спутник степного охотника, а лук — знак мастерства и внутренней собранности.

После посещения аллеи состоялось совместное фотографирование глав делегаций с супругами. Затем лидеры приняли участие в церемонии посадки деревьев.