Мать Бактыбека Молдалиева, приговоренного к трем годам лишения свободы за распространение экстремистских материалов, попросила президента Садыра Жапарова помочь перевести сына под домашний арест. Об этом сообщает «Азаттык».

По словам Кымбат Масымкановой, ее сын — единственный кормилец семьи. После его ареста супруга и дети оказались в тяжелом материальном положении.

«Садыр, сынок, можно было бы отпустить моего сына под домашний арест и вызывать его в суд на допросы. Он никуда бы не сбежал, приходил бы на допросы. Дети очень страдают, даже нормально не питаются», — сказала она.

Октябрьский районный суд Бишкека 11 ноября признал Бактыбека Молдалиева виновным в распространении экстремистских материалов и назначил ему три года лишения свободы. В ходе разбирательства выяснилось, что обвинение связано с публикациями Kloop и проекта «Айт-айт десе».

Бактыбек Молдалиев, работавший сварщиком на стройке, вину не признал. Он заявил, что с ноября 2025 года его телефон находится у сотрудников милиции. По словам супруги, устройство изъяли в качестве вещественного доказательства после допроса в период задержаний политиков Темирлана Султанбекова, Кадырбека Атамбаева и других лиц.

В мае 2026-го Молдалиева задержали и заключили под стражу. Первоначально его подозревали в призывах к массовым беспорядкам, затем обвинение переквалифицировали на статью об изготовлении и распространении экстремистских материалов. Причину изменения обвинения в ГУВД столицы не объяснили.

Напомним, в марте этого года Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих судов о признании материалов Kloop, Temirov LIVE и «Айт-айт десе» экстремистскими.

Ранее Human Rights Watch и Комитет защиты журналистов призвали власти Кыргызстана освободить Бактыбека Молдалиева и прекратить уголовное дело против него. Сейчас он содержится в СИЗО-1 Бишкека.