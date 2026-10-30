Глава кабмина передал Минтрансу более 50 единиц новой дорожной техники

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Сначала на площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке он передал Министерству транспорта и коммуникаций ключи от более чем 50 единиц новой специализированной техники. В партию вошли самосвалы, автогрейдеры и погрузчики.

По данным кабмина, с 2022 по 2026 год для дорожной отрасли приобрели 1 тысячу 344 единицы техники. Для сравнения, с 2010-го по 2020-й закупили 648 единиц.

Затем Адылбек Касымалиев принял участие в торжественном мероприятии в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

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В своем выступлении он отметил, что за последние годы финансирование дорожной отрасли значительно увеличилось. Если раньше на эти цели ежегодно выделяли около 2 миллиардов сомов, то в последние годы объем финансирования достиг 60 миллиардов.

«В 2025-м заасфальтировано 1 тысяча 545 километров дорог, а в этом году показатель превысит 1 тысячу 700 километров. Это наглядно свидетельствует о том, насколько выросли масштабы дорожного строительства», — заявил глава кабмина.

Он подчеркнул важность строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан для развития логистики и экономики страны.

В завершение мероприятия работников дорожной отрасли наградили почетными грамотами и благодарностями. Кроме того, в онлайн-формате открыли несколько построенных и отремонтированных автомобильных дорог в регионах.