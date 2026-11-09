Налоговая служба посвятила предпринимателям документальный фильм

Налоговая служба Кыргызстана выпустила 40-минутный документальный фильм «Окно возможностей», где собрала в одном месте программы поддержки для бизнеса, где искать финансирование. Это истории обычных людей из разных отраслей, которые взяли риски на себя и построили свое дело с помощью государства.

Авторы ленты поехали на поля и в цеха, чтобы показать живую изнанку успеха. Здесь есть представители разных сфер: и бывший энергетик Эрмек Мырзабеков, который поднял фермерство на льготные кредиты госбанков под 6 процентов, и бывший сотрудник госслужбы Элдар Торобаев, построивший по модели ГЧП первый в Оше олимпийский бассейн.

Там и история Барчын Матановой, которая шестнадцать лет торговала на рынке, а при поддержке Фонда развития предпринимательства открыла итальянский ресторан. В Ат-Баши Русланбек Омуралиев поднял мясокомбинат, который теперь снабжает экологичной тушенкой силовые структуры, а в Бишкеке Кубан Бекбашев запустил первый в стране кабельный завод, перерабатывающий тысячи тонн металла.

В кадре показывают и болевые точки, к примеру: как падеж скота на фермах, как долго окупаются масштабные проекты и как кабельный завод пока вынужден ввозить сырье из-за границы.

Факт остается фактом. Главные герои ленты в переломный момент не побоялись взять на себя ответственность, поверили в собственные силы и в государство. Фильм на конкретных примерах показывает, как сработал этот взаимный шаг навстречу.

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Как отмечает предприниматель Чынгыз Алканов, реализующий многомиллионный проект логистического хаба, в стране наступило время, когда государство не просто декларирует поддержку, а подкрепляет ее реальными ресурсами.

«Раньше всегда считалось, что деньги есть только у бизнеса, а у государства их нет. Сейчас идет совершенно другая волна: появилась политическая воля, решения принимаются оперативно, а государственные банки реально финансируют проекты, важные для экономики страны», — добавляет Алканов.

Председатель правления Узбекско-Кыргызского фонда развития Азиз Аалиев обратил внимание, что экономика региона растет, несмотря на кризисы. У фонда 37 отобранных проектов, 11 из них уже завершены, а возможности финансирования составляют 200 миллионов долларов.

По его мнению, главная задача государства — создавать условия для бизнеса.

«То, что госбанки выделяют огромную сумму в виде кредитов, говорит о том, что государство само насыщает малый и средний бизнес. Даже сравним условия в соседних странах. В Кыргызстане ставка в национальной валюте от 3 до 10 процентов — это очень комфортно. В Узбекистане около 20 процентов годовых, и то за этими деньгами стоят в очереди».

Льготные кредиты под 3-6 процента, лизинг, госзакупки и ГЧП дали мощный толчок: только за прошлый год в стране открылось около ста предприятий, и столько же ждут за текущий.

Эксперты подчеркивают, что такой подход меняет сам экономический ландшафт регионов, стимулируя переход от продажи сырья к выпуску готовой продукции.

По словам заместителя председателя ГНС Нурлана Маманова, для развития предпринимательства важна не только финансовая поддержка, но и благоприятная бизнес-среда, стабильные правила и прозрачность государственных услуг.

«В этом направлении Налоговая служба уделяет особое внимание улучшению налоговых условий для предпринимателей и развитию цифровых услуг. Наша цель — сформировать понятную и удобную налоговую систему, которая не создает лишних барьеров для бизнеса», — добавил Нурлан Маманов.

«Окно возможностей» — это 40 минут документального кино про то, что построить успешное дело и реализовать свой потенциал в родной стране вполне реально, если правила игры понятны, а государство помогает делу, а не мешает.

В рамках мероприятия также прошла панельная дискуссия на тему «Развитие предпринимательства: инвестиции, финансирование и государственная поддержка».

Участники обсудили доступность финансирования, инвестиционные возможности, существующие меры государственной поддержки и условия, необходимые для дальнейшего развития предпринимательства в Кыргызстане.