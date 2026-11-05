Продал машину и сбежал за границу: кыргызстанца экстрадировали из Грузии
Из Грузии в Кыргызстан экстрадировали гражданина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.
По данным следствия, мужчина с инициалами М. Ж. под предлогом заключения договора купли-продажи автомобиля обманным путем завладел деньгами потерпевшего.
После этого подозреваемый скрылся за границей, чтобы избежать уголовной ответственности.
В результате сотрудничества Генпрокуратуры Кыргызстана с компетентными органами Грузии обвиняемого удалось экстрадировать на родину.
Его доставили в страну в сопровождении сотрудников МВД и водворили в следственный изолятор.
Точная сумма причиненного ущерба не называется.
В Генпрокуратуре отметили, что продолжают работу по розыску и возвращению граждан, скрывающихся от уголовного преследования за рубежом.