Продал машину и сбежал за границу: кыргызстанца экстрадировали из Грузии

Из Грузии в Кыргызстан экстрадировали гражданина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

По данным следствия, мужчина с инициалами М. Ж. под предлогом заключения договора купли-продажи автомобиля обманным путем завладел деньгами потерпевшего.

После этого подозреваемый скрылся за границей, чтобы избежать уголовной ответственности.

В результате сотрудничества Генпрокуратуры Кыргызстана с компетентными органами Грузии обвиняемого удалось экстрадировать на родину.

Его доставили в страну в сопровождении сотрудников МВД и водворили в следственный изолятор.

Точная сумма причиненного ущерба не называется.

В Генпрокуратуре отметили, что продолжают работу по розыску и возвращению граждан, скрывающихся от уголовного преследования за рубежом.