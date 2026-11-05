Экстремизм в интернете: что должен знать каждый пользователь социальных сетей?

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики выступила с разъяснениями по поводу ответственность за хранение и распространение экстремистских материалов.

Какие действия влекут ответственность?

Законодательством Кыргызской Республики предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за совершение правонарушений и преступлений экстремистской направленности.

1. Хранение экстремистских материалов

В соответствии со статьей 142-1 Кодекса КР о правонарушениях за хранение экстремистских материалов, если в действиях лица отсутствуют признаки преступления, предусмотрен штраф в 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов).

Речь может идти, в частности, о хранении видеозаписей, текстов, изображений и других информационных материалов на электронных устройствах или в аккаунтах социальных сетей.

Законом предусмотрено освобождение от административной ответственности лица, добровольно сообщившего правоохранительным органам о факте хранения таких материалов.

2. Изготовление и распространение экстремистских материалов

Статья 332 УК КР предусматривает уголовную ответственность за изготовление, распространение, перевозку или пересылку экстремистских материалов, а также их приобретение или хранение с целью распространения и использование символики или атрибутики экстремистских организаций.

К таким действиям в цифровой среде могут относиться публикация запрещенных материалов на личных страницах и интернет-ресурсах, их пересылка другим пользователям, размещение в группах и каналах, а также создание и распространение копий соответствующего контента.

За указанные деяния предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет. При наличии квалифицирующих обстоятельств наказание может составлять от пяти до семи лет лишения свободы.

3. Создание, финансирование и участие в деятельности экстремистской организации

Согласно статье 331 УК КР уголовная ответственность предусмотрена за создание и руководство экстремистской организацией, ее финансирование, а также участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

В частности, противоправными могут признаваться организационная деятельность, координация работы запрещенной организации, вовлечение новых участников, а также предоставление денежных средств и иных ресурсов на осуществление экстремистской деятельности.

В зависимости от характера и обстоятельств совершенного деяния законом предусмотрены различные виды и размеры наказания, включая лишение свободы от трех до пятнадцати лет.

4. Повторное хранение экстремистских материалов

Следует учитывать, что статья 332-1 УК КР предусматривает уголовную ответственность за хранение экстремистских материалов лицом, который в течение одного года подвергался административному взысканию за аналогичное правонарушение.

За такое деяние предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Что необходимо знать пользователям социальных сетей?

Необходимо различать ознакомление с информацией, хранение материалов, их изготовление и распространение и участие в деятельности запрещенных организаций.

Сам по себе просмотр публикации, видеозаписи или чтение информации в интернете не означает автоматического привлечения к ответственности. Правовая оценка дается конкретным действиям лица с учетом установленных законом признаков соответствующего правонарушения или преступления.

Вместе с тем пользователям следует проявлять осторожность при получении материалов из сомнительных источников, не сохранять, не ставить лайки и не пересылать контент, признанный судами экстремистским или террористическим, не участвовать в деятельности запрещенных организаций и не оказывать им финансовую или иную поддержку.

Особое внимание следует уделять публикациям, поступающим в групповые чаты и мессенджеры, поскольку пересылка материалов другим пользователям также может повлечь правовые последствия.

Где проверить, признаны ли организация или информационный материал экстремистскими?

Генеральная прокуратура разместила на своем официальном сайте полный перечень организаций, признанных судами террористическими и (или) экстремистскими, деятельность которых запрещена в республике, и перечень информационных материалов, признанных судами экстремистскими и (или) террористическими.

ГП КР рекомендует родителям уделять внимание интернет-активности несовершеннолетних детей, разъяснять им возможные последствия участия в сомнительных интернет-сообществах и важность соблюдения законодательства.