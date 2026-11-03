Генерального директора НЭСК Ильгиза Сыдыгалиева освободили от должности

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» освободили от должности генерального директора Ильгиза Сыдыгалиева.

В сообщении НЭСК говорится, что он покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Кто станет новым генеральным директором компании, пока не сообщается.

Также от должности заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям освободили Искандера Адиева.

Сегодня коллективу представили нового заместителя по этому направлению — Гулжигита Мурзакаримова. Ему поручили заниматься реализацией инвестиционных проектов, развитием капитального строительства и модернизацией электрических сетей.