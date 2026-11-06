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24.kg

Форум имени Айтматова поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

13:08, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Нурзада ТЫНАЕВА

Общественное объединение «Международный Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» поздравляет журналистов, работников средств массовой информации, издательского и печатного дела, ветеранов кыргызской журналистики с профессиональным праздником — Днем информации и печати КР.

В организации отметили, что журналистика — это не просто профессия, а особая общественная миссия, основанная на ответственности перед людьми и обществом.

«Вы являетесь важнейшими посредниками в диалоге между властью и обществом в интересах стабильного, поступательного и демократического развития страны, продвижения к общенациональным целям в экономике, социальной и культурной сфере», — сказала вице-президент организации Динара Жумабаева.

В общественном объединении также отметили роль Чингиза Айтматова в истории кыргызской журналистики, чье имя стало частью духовной и культурной истории Кыргызстана и получило признание далеко за пределами страны.

«Его путь в большую литературу начинался именно с журналистики: работа корреспондентом, литературным сотрудником и редактором стала для него школой жизни, научила слышать людей, понимать их судьбы и видеть за отдельной человеческой историей целую эпоху. Этот опыт во многом сформировал особую глубину его творчества, ставшего частью мирового культурного наследия», — напомнили авторы.

Коллектив общественного объединения пожелал журналистам крепкого здоровья, благополучия, творческого вдохновения, высот профессионализма и успехов в деятельности.

«Пусть ваше слово всегда служит правде, человеку и обществу, помогает сохранять память, укреплять взаимное уважение и открывать дорогу будущему», — говорится в поздравлении.

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