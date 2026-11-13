В Узбекистане могут ввести институт медиаомбудсмана для защиты журналистов

В Узбекистане планируют изучить возможность создания независимого института медиаомбудсмана для защиты прав журналистов и работников СМИ, пишет Podrobno.uz.

Эта мера вошла в план по улучшению положения страны в международном рейтинге свободы прессы организации «Репортеры без границ».

Соответствующий план утвердил Кенгаш Сената. Документ также предусматривает создание открытого электронного реестра административных и уголовных дел в отношении журналистов и блогеров. В нем будут публиковать сведения о судебных решениях и приговорах.

Согласно плану, к февралю 2027 года Генеральная прокуратура, Верховный суд, МВД и другие ответственные ведомства должны подготовить информацию о делах против представителей медиасферы. К маю эти сведения планируется разместить в отдельном электронном реестре и регулярно обновлять. Кроме того, предусмотрено изучение случаев уголовного преследования журналистов, вышедших из заключения, и вопросов восстановления их прав.