НТРК закупила две передвижные телестанции за 467 миллионов сомов

Национальная телерадиовещательная корпорация (НТРК) приобрела две современные передвижные телевизионные станции за счет государственного бюджета. На закупку выделили 4 миллиона 542 тысячи 593 евро, или 467 миллионов 887 тысяч сомов. Об этом сообщил глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

По его словам, одна из станций создана на базе грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros и оснащена 12 камерами Sony новейшей модели 2026 года. Оборудование позволяет вести съемку и трансляцию в формате 4K UHD.

Новая техника предназначена для телевизионного освещения масштабных мероприятий, в том числе проходящих на «Бишкек Арене», «Жаштык Арене» и в «Ырыс Ордо».

«Теперь мы сможем снимать и показывать зрителям крупные мероприятия на современном техническом уровне. Кроме того, оборудование позволяет замедлять и повторно демонстрировать спорные моменты во время спортивных соревнований», — рассказал Дайырбек Орунбеков.

Он также отметил, что система полностью соответствует требованиям Международной федерации футбола (ФИФА).