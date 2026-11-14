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Культурный центр имени Чингиза Айтматова открыли в Алматы

13:22, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

В университете «Туран» города Алматы (Казахстан) состоялась торжественная церемония открытия культурного центра имени кыргызского писателя Чингиза Айтматова и его бюста.

По данным Минкультуры, инициатором проекта выступил генеральный консул КР Женишбек Асанкулов. Инициативу поддержал ректор университета «Туран» Рахман Алшан уулу. Особый вклад в реализацию проекта внесли соотечественники, проживающие в Алматы.

«Открытие культурного центра является важным шагом в деле популяризации духовного и литературного наследия кыргызского народа за рубежом, укрепления кыргызско-казахстанских культурных связей и знакомства молодого поколения с творчеством великого писателя», — считают в ведомстве.

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