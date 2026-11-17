В Астане состоялась международная конференция «Чингиз Айтматов и литературные связи тюркских народов», приуроченная к 70-летию кыргызского ученого-литературоведа, академика Национальной академии наук Абдылдажана Акматалиева. Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие провели Тюркская академия совместно с Институтом литературы имени Чингиза Айтматова НАН КР.

В конференции приняли участие известные ученые, писатели, литературоведы и представители творческой интеллигенции Кыргызстана и Казахстана. Они обсудили место Чингиза Айтматова в литературе тюркских народов, взаимосвязь кыргызской и казахской литературы, а также роль культурного сотрудничества в укреплении отношений между тюркскими странами.

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Открывая мероприятие, вице-президент Тюркской академии Асхат Кесикбаев передал участникам приветствие президента академии академика Шаина Мустафаева. Он подчеркнул, что изучение литературных связей Кыргызстана и Казахстана, основанных на общей исторической памяти, культурных традициях и духовных ценностях, имеет важное значение для современных тюркологических исследований.

Среди участников были советник президента Казахстана профессор Бауыржан Омаров, депутат Курултая Жанарбек Ашимжан, народный писатель Кыргызстана Кайрат Иманалиев, а также директор Института литературы имени Чингиза Айтматова Абдылдажан Акматалиев.

В ходе конференции юбиляру передали поздравления от руководства Казахстана. Бауыржан Омаров зачитал поздравительное письмо вице-президента республики Ерлана Карина, а государственный и общественный деятель Мухамбет Копеев — поздравление акима области Улытау Есета Байкена.

Отдельную часть мероприятия посвятили научному наследию Абдылдажана Акматалиева и его вкладу в изучение кыргызской литературы, творчества Чингиза Айтматова и литературных связей тюркских народов. В рамках конференции также открылась выставка его научных трудов и литературоведческих исследований, которые академик передал в дар Тюркской академии.

Культурную программу дополнили выступления кыргызского манасчи Азиза Биймырза уулу, представившего фрагменты эпоса «Манас», и акына-импровизатора Нурсултана Малдыбаева.

Отметим, что Тюркская академия ранее неоднократно организовывала научные встречи и форумы с участием представителей интеллигенции Кыргызстана и Казахстана, направленные на развитие литературного и культурного сотрудничества двух народов.