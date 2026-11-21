Прошло 40 дней со дня смерти мудрой женщины, хранительницы истории, человеческого достоинства и духовных ценностей кыргызского народа Розы Айтматовой. Вице-президент Иссык-Кульского форума Чингиза Айтматова Динара Жумабаева вспоминает Розу Айтматову.

Есть люди, уход которых невозможно измерить только глубиной личной скорби. Вместе с ними уходит нечто гораздо большее — часть нашей общей истории, живая память поколений, особая духовная культура и нравственные ориентиры, которые формировались десятилетиями. Их жизнь становится неотъемлемой частью истории народа, а их уход заставляет нас задуматься о том, что мы успели сохранить и что обязаны передать следующим поколениям.

Именно такое чувство вызывает у меня уход из жизни Розы Торекуловны Айтматовой.

Сегодня, спустя 40 дней после ее ухода, мы вновь обращаемся к светлой памяти этой удивительной женщины. Время немного притупляет остроту первых переживаний, но не уменьшает осознания невосполнимости потери. Напротив, постепенно приходит понимание истинного масштаба ее личности. Мы потеряли не просто близкого по духу, уважаемого и мудрого человека. Мы потеряли одну из хранительниц исторической памяти, представительницу поколения, которое само было свидетелем и участником сложнейших страниц истории нашей страны.

Роза Торекуловна принадлежала к числу тех редких женщин, в которых удивительным образом сочетались интеллигентность, внутренняя сила, скромность, жизненная мудрость и подлинное человеческое достоинство.

В ней не было стремления подчеркнуть собственную значимость, но ее личность вызывала глубокое уважение. Она умела слушать, размышлять, говорить о сложном спокойно и достойно. За ее словами всегда чувствовались большой жизненный опыт, ответственность перед прошлым и искренняя забота о будущем.

Это было поколение, для которого честь, совесть, верность своему слову, уважение к семье и ответственность перед обществом являлись не отвлеченными понятиями, а основой жизни. Именно такие люди формировали нравственный облик нашего общества, сохраняя преемственность поколений и передавая молодым не только знания, но и культуру человеческих отношений.

Особое место в жизни и деятельности Розы Айтматовой занимало сохранение исторической правды.

Ее вклад в образование, защиту прав женщин и сохранение исторической памяти заслуживает особого признания. Но прежде всего хочется отметить ее огромную работу по возвращению исторической справедливости и сохранению памяти о судьбе своего отца Торекула Айтматова.

Ее книга «Белые страницы истории» — это не просто семейная хроника и не только рассказ о трагической судьбе отдельной семьи. Это важное историческое свидетельство, попытка восстановить правду о времени, о людях, о трагедиях, которые коснулись тысяч семей и оставили глубокий след в истории кыргызского народа.

Роза Торекуловна посвятила значительную часть своей жизни изучению и осмыслению наследия отца, став одним из наиболее глубоких знатоков его жизни и судьбы. По сути, она была одним из немногих, кто профессионально и последовательно занимался сохранением памяти о Торекуле Айтматове. Ее исследования, воспоминания и собранные материалы имеют особую ценность для отечественной истории.

Не менее интересна и значима книга «Предсказание Айвазиди», которая также вызывает живой читательский интерес.

Я навсегда сохраню в памяти ее искреннюю благодарность за то, что я озвучила и записала эту книгу в формате аудиокниги. Для меня это было не просто участие в культурном проекте, а возможность прикоснуться к ее духовному миру, разделить важную для нее работу. Особенно дорого мне ее благословение — бата, которое я восприняла как знак большого человеческого доверия и духовной преемственности.

Особенно щемящим сегодня становится воспоминание о нашей последней встрече.

Совсем незадолго до ее ухода мы виделись с Розой Айтматовой. Это была теплая, содержательная встреча, во время которой мы говорили о прошлом, истории семьи, сохранении документального наследия и необходимости передачи будущим поколениям свидетельств ушедшей эпохи.

❮ ❯ ✏️ Edit 2/2

Мы договорились, что при первой возможности она даст мне интервью и передаст свои личные материалы: фотографии, письма, семейные документы и другие свидетельства, которые могли бы стать важной частью исторического архива и представлять большую ценность для исследователей.

Тогда мне казалось, что у нас впереди еще много времени. Что мы обязательно встретимся вновь, продолжим разговор, вместе перелистаем страницы семейной истории, прикоснемся к документам и воспоминаниям, которые хранят дыхание времени. Но жизнь распорядилась иначе.

Сегодня эта несостоявшаяся встреча и незавершенный разговор отзываются особой болью.

Я часто думаю о том, сколько бесценных историй остается неуслышанными, сколько воспоминаний не записано, сколько фотографий, писем и документов могут навсегда исчезнуть вместе с человеком, если мы вовремя не осознаем их значение.

Ведь каждый человек такого масштаба — это целый мир, живая библиотека, уникальный архив человеческой памяти. В его рассказах сохраняются не только события, но и интонации времени, характеры людей, семейные традиции, нравственные оценки и детали истории, которые невозможно восстановить по официальным документам.

Именно поэтому так важно успевать слушать, записывать, собирать и беречь. Историческая память не возникает сама по себе. Ее необходимо сохранять кропотливым трудом, вниманием и ответственностью.

Как вице-президент Иссык-Кульского форума Чингиза Айтматова, я особенно остро ощущаю эту ответственность. Сохранение духовного и историко-культурного наследия — это не формальная задача и не дань прошлому. Это наш долг перед теми, кто жил до нас, и перед теми, кто придет после.

Сегодня Кыргызстан переживает непростой, но закономерный процесс смены поколений.

Один за другим уходят выдающиеся представители нашей национальной культуры, науки, искусства и общественной жизни. Совсем недавно мы простились с замечательной певицей народной артисткой СССР Кайыргуль Сартбаевой, с заслуженным деятелем культуры Тамарой Джаманбаевой — первым постоянным диктором кыргызского телевидения.

Уходят люди, которые своими талантом, знаниями, профессионализмом и многолетним служением создавали культурный облик Кыргызстана. Они были не просто известными личностями. Они являлись носителями определенной эпохи, представителями поколения, которое формировало общественные ценности, развивало национальную культуру и утверждало достоинство нашего народа.

Особенно важно осознать: вместе с ними мы теряем не только личные истории. Мы рискуем потерять целый пласт живой национальной памяти.

Кыргызский народ обладает богатейшей историей, уникальным устным наследием, глубокими духовными традициями и высокой культурой преемственности. Но все это необходимо не только беречь в памяти, но и переводить в конкретную работу: создавать архивы, издавать книги, записывать воспоминания, сохранять семейные документы, поддерживать исследователей и передавать молодежи подлинные свидетельства истории.

В этом я вижу одну из важнейших миссий Иссык-Кульского форума Чингиза Айтматова. Форум должен оставаться пространством, где встречаются поколения, где культура и нравственные ценности становятся основой диалога, где наследие выдающихся личностей не просто вспоминают, а продолжают осмысливать и развивать.

Ведь память о человеке должна жить не только в памятных датах и торжественных мероприятиях. Она должна становиться частью нашей повседневной культуры, наших поступков, нашего отношения к людям, к истории и к собственной стране.

Сорок дней — это не только время скорби. Это время осмысления и благодарности.

Вспоминая Розу Торекуловну, я думаю о том, насколько важно нам самим соответствовать тем нравственным принципам, которые она олицетворяла. Быть честными, ответственными, внимательными к людям, уважать чужой труд, беречь историческую правду и не оставаться равнодушными к судьбе своей страны.

Мы часто говорим о необходимости сохранить наследие великих людей. Но сохранение наследия начинается с простых вещей: с уважения к старшему поколению, с интереса к истории собственной семьи, с бережного отношения к родному языку, с готовности услышать другого человека и передать молодым не только знания, но и человеческую мудрость.

Роза Торекуловна была именно таким человеком. Ее жизнь, ее гражданская позиция, ее исследовательский труд и преданность исторической памяти оставили нам важное духовное завещание.

Мне искренне жаль, что наш разговор остался незавершенным. Что мы не успели провести еще одну встречу, записать интервью, вместе посмотреть фотографии и прочитать письма. Но я очень надеюсь, что материалы, о которых мы говорили во время нашей последней встречи, все же будут сохранены и найдут достойное место в общем архиве исторической памяти, в том числе в фондах и проектах Иссык-Кульского форума Чингиза Айтматова.

Это стало бы не только исполнением нашей договоренности, но и знаком уважения к самой Розе Торекуловне, к ее труду и к тому делу, которому она посвятила значительную часть своей жизни.

Время неумолимо. Оно уносит поколения, меняет эпохи, но не должно стирать память о людях, которые своими трудом, талантом и нравственной силой создавали историю нашей страны.

Уходят люди, но не должны уходить эпохи, которые они создали. Не должны исчезать их голоса, их истории, их знания и моральные ориентиры. Светлая память Розе Торекуловне Айтматовой.

Пусть ее имя останется в истории Кыргызстана не только как имя дочери выдающегося государственного деятеля Торекула Айтматова, но и как имя самостоятельной, мудрой, сильной женщины, которая посвятила свою жизнь сохранению исторической правды, человеческого достоинства и духовных ценностей нашего народа.

Пусть ее наследие продолжает жить в книгах, исследованиях, архивах, в сердцах людей и в делах новых поколений.