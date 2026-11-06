Фонды развития Нарына больше не будут выдавать кредиты

В Кыргызстане изменили порядок работы фонда развития «Тенир-Тоо» и районных фондов развития Нарынской области. Из механизмов их деятельности исключается кредитование. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ вносит изменения в постановление от 27 июня 2025 года № 370, регулирующее деятельность фондов развития региона.

Согласно новым правилам, фонды будут работать без образования юридического лица. Их средства станут аккумулироваться на бюджетных и специальных счетах, открытых и обслуживаемых в казначейской системе Министерства финансов.

Основными направлениями финансирования определены развитие инфраструктуры, повышение качества услуг, создание рабочих мест и реализация программ социально-экономического развития Нарынской области.

Средства также смогут направляться на поддержку инициатив местных сообществ, органов местного самоуправления и государственных учреждений.

Одно из изменений касается распределения средств фонда «Тенир-Тоо».

По решению полномочного представителя президента в Нарынской области на финансирование социальных проектов по обращениям физических и юридических лиц может направляться до 10 процентов прогнозируемого годового бюджета фонда.

При этом постановление предусматривает отдельную категорию расходов для оперативного решения социально-экономических и других проблем граждан и организаций. Ее размер также ограничен 10 процентами бюджета соответствующего фонда.

В обновленном порядке предусмотрено финансирование проектов по обеспечению граждан жильем, в том числе путем предоставления средств ОАО «Государственная ипотечная компания».

Отдельная часть бюджета фондов предназначена для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На эти цели должно направляться не менее 3 и не более 8 процентов прогнозируемого годового бюджета.

Кроме того, средства предусмотрены для социальных и инфраструктурных проектов, субсидирования инициатив местных сообществ и покрытия административных расходов исполнительных органов.

Конкретные доли финансирования по основным направлениям ежегодно будет утверждать наблюдательный совет не позднее 30 января.

Постановление также устанавливает, что предельный срок приема проектных заявок на следующий год должен определяться не позднее 15 ноября. Если проект касается объекта муниципальной собственности, заявку необходимо утвердить решением местного кенеша.

Из положения исключены отдельные нормы, регулирующие кредитные программы, а также обновлена методика мониторинга и оценки использования средств фондов.

Постановление вступает в силу через 10 дней.