Фильм «Айтматов» откроет международный кинофестиваль в Стамбуле

Кыргызстанский художественный фильм «Айтматов» режиссера Каныбека Калматова выбран картиной открытия VI Международного кинофестиваля тюркского мира «Коркут-Ата», который пройдет 3-7 ноября в Стамбуле. Об этом сообщили 24.kg представители кинопроекта.

Фильм, посвященный жизни и творчеству всемирно известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, получил официальное приглашение организаторов фестиваля.

Торжественный показ состоится 3 ноября в историческом кинотеатре «Атлас 1948». Перед премьерой запланированы красная дорожка и церемония открытия с участием международных кинематографистов, деятелей культуры и представителей СМИ.

Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Турции и Главного управления кинематографии. В нем примут участие представители киноиндустрии Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Международный кинофестиваль тюркского мира «Коркут-Ата» проводится с 2021 года. Его главная цель — укрепление культурных связей между тюркоязычными странами и развитие сотрудничества в области кинематографии.