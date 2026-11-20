DemirBank запустил новый цифровой сервис: клиенты банка могут подать заявление на регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП) прямо в мобильном приложении. Посещать налоговый орган для этого не нужно: весь путь от заполнения заявления до получения результата проходит в приложении DemirBank.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно быть верифицированным клиентом банка, иметь действующее удостоверение личности и облачную электронную подпись. Клиент указывает необходимые данные, выбирает форму деятельности, вид экономической деятельности и налоговый режим, проверяет информацию и подписывает заявление облачной электронной подписью. Затем заявление направляется в Государственную налоговую службу.

Статус рассмотрения отображается в приложении. После успешной регистрации клиент может открыть документы, связанные с ИП, и сразу перейти к открытию счета ИП в DemirBank, не обращаясь в отделение.

Запуск сервиса — часть развития цифровых решений DemirBank для тех, кто начинает или развивает собственное дело. Сервис создан для того, чтобы сделать первый шаг в предпринимательстве проще и доступнее, сократить количество формальностей и исключить необходимость личного посещения государственных органов.

Сервис доступен в мобильном приложении DemirBank .

Лицензия НБ КР № 035.