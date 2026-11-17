В честь Всемирного дня женского предпринимательства, DemirBank представляет специальное предложение, предназначенную исключительно для поддержки женщин, ведущих собственный бизнес в Кыргызстане.

В рамках предложения предпринимательницы могут получить до 300 тысяч сомов под 13,99 процента годовых на развитие своего дела.

Оформить кредит «Demir Айым» можно онлайн через мобильное приложение DemirBank — без залога, поручителей, бумажных документов и посещения отделения банка.

Средства можно использовать для закупки товаров и сырья, пополнения оборотных средств, приобретения или обновления оборудования, расширения бизнеса и открытия новых торговых точек.

Основные условия Demir Айым

Процентная ставка — 13,99 процента годовых.

Сумма кредита — от 5 тысяч до 300 тысяч сомов.

тысяч до 300 тысяч сомов. Срок кредитования — от 6 до 36 месяцев.

Заявки рассматриваются автоматически на основе оценки платежеспособности клиента. При оформлении кредита предпринимательницы могут выбрать удобную дату ежемесячного платежа. Также предусмотрено автоматическое погашение.

Воспользоваться Demir Айым могут женщины — индивидуальные предприниматели, которые являются гражданками Кыргызской Республики, имеют счет ИП в DemirBank или готовы открыть его онлайн.

Для оформления «Demir Айым» необходимо зайти в приложениеDemirBank, подать заявку на бизнес-кредит для женщин, выбрать нужную сумму и срок и получить мгновенное решение. После получения положительного решения клиент может ознакомиться с условиями и подписать договор в приложении.

Кроме того, DemirBank предоставляет возможность зарегистрировать индивидуальное предпринимательство непосредственно через мобильное приложение банка. Процедура занимает около одной минуты и позволяет начать пользоваться банковскими услугами для бизнеса без посещения отделения.

Запуск «Demir Айым» — часть работы DemirBank по расширению возможностей цифрового обслуживания предпринимателей и поддержке женского бизнеса в Кыргызстане.

ГЭПС: 15,2 процента. Лицензия НБ КР № 035.

Demir Айым — бизнес-кредит специально для женщин!

Развивайте свое дело с поддержкой DemirBank. Получите до 300 тысяч сомов под 13,99 процента годовых. Предложение действует ограниченное время и доступно исключительно женщинам — индивидуальным предпринимателям, гражданкам Кыргызской Республики.

Оформите «Demir Айым» в мобильном приложении DemirBank и откройте новые возможности для своего бизнеса!