19 ноября — Международный день женского предпринимательства.

Это день женщин, которые превращают идеи в бизнес, создают рабочие места и вносят вклад в развитие экономики страны.

DemirBank последовательно поддерживает женское предпринимательство, расширяя доступ женщин к финансированию, современным банковским услугам и возможностям для развития собственного дела.

Международное сотрудничество и признание

Одним из ключевых направлений работы банка является сотрудничество с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в Группу Всемирного банка.

Основные этапы сотрудничества:

2022 год — 10 миллионов долларов. Привлеченное финансирование, 25% которого было предусмотрено для предприятий, возглавляемых женщинами.

Привлеченное финансирование, 25% которого было предусмотрено для предприятий, возглавляемых женщинами. 2025 год — 15 миллионов долларов. Новое соглашение с IFC, предусматривающее направление не менее 25 процентов средств на поддержку бизнеса, принадлежащего женщинам.

В июле прошлого года DemirBank также присоединился к международной инициативе Women Entrepreneurs Finance Code (WE Finance Code) — Кодексу финансирования женщин-предпринимателей, направленному на расширение доступа женщин к финансовым услугам и устранение барьеров в получении финансирования.

В том же году DemirBank вошел в топ-10 банков Кыргызстана, поддерживающих женщин-предпринимателей, что стало признанием вклада банка в развитие этого направления.

«Арууке» — комплексная поддержка женского бизнеса

Одним из специализированных решений банка стала кредитная программа «Арууке», разработанная с учетом потребностей женщин-предпринимателей.

Программа позволяет финансировать развитие действующего бизнеса и реализацию новых идей: пополнение оборотного капитала, приобретение оборудования, расширение производства и другие предпринимательские цели.

Условия финансирования предусматривают ставку от 16 процентов годовых до 60 месяцев, а также дополнительные преимущества банковского обслуживания.

«Demir Айым» — специальные условия в мобильном приложении

Продолжая расширять возможности для женщин, DemirBank запускает специальную акцию «Demir Айым», приуроченную к Международному дню женского предпринимательства.

В рамках акции клиенткам банка будет доступен бизнес-кредит через мобильное приложение DemirBank по специальной ставке 13,99 процента годовых.

Это возможность получить финансирование на развитие собственного дела на выгодных условиях, воспользовавшись удобным цифровым оформлением непосредственно в мобильном приложении.

Результаты поддержки

995+ миллионов сомов Общий объем финансирования, предоставленного DemirBank женщинам-предпринимателям. По состоянию на октябрь 2026 года.

За этой цифрой — развитие предприятий, реализация новых бизнес-идей и создание дополнительных экономических возможностей.

Для DemirBank поддержка женского предпринимательства — это долгосрочный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, экономическую самостоятельность женщин и устойчивое будущее Кыргызстана.

DemirBank продолжает создавать возможности для женщин, которые развивают бизнес, реализуют свои идеи и формируют будущее экономики страны.

DemirBank — создаем возможности, сохраняем ценности.

Лицензия НБ КР № 035. ГЭПС — от 15,2 процента.