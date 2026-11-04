Black Friday с DemirBank: ноль процентов до шести месяцев

Время выгодных покупок настало! С Card Plus от DemirBank вы можете позволить себе больше, не откладывая желаемое на потом. Весь ноябрь — рассрочка под ноль процентов на срок до шести месяцев у партнеров банка!

Black Friday — отличный повод исполнить давние желания, обновить привычные вещи и порадовать себя приятными покупками. А с DemirBank сделать это еще выгоднее!

С 1 по 30 ноября 2026 года держатели кредитной карты с функцией Card Plus от DemirBank могут приобретать товары и оплачивать услуги у партнеров программы в рассрочку под ноль процентов на срок до шести месяцев.

Больше не нужно выбирать между «хочу» и «позже»: покупайте то, что давно планировали, а стоимость покупки разделите на удобные ежемесячные платежи.

Время обновлений, новых впечатлений и приятных покупок!

Давно присматриваете новый смартфон? Хотите обновить домашнюю технику, подобрать стильный образ, приобрести украшения или побаловать себя любимым ароматом? Возможно, самое время позаботиться о здоровье, начать заниматься фитнесом, записаться на процедуры в салон красоты или наконец спланировать путешествие.

С Card Plus от DemirBank все эти планы становятся доступнее!

В программе Card Plus представлены партнеры из самых разных категорий, поэтому каждый сможет найти что-то интересное для себя:

косметика и парфюмерия;

спортивная одежда;

оптика;

товары и услуги для здоровья;

бытовая техника;

ювелирные изделия;

телефоны и смартфоны;

фитнес-центры;

путешествия;

салоны красоты и другие категории.

Выбирайте желаемое, совершайте покупки и распределяйте расходы на удобный срок!

📎 Полный список партнеров Card Plus с указанием категорий и городов:

Скачать PDF-каталог партнеров Card Plus

Black Friday с выгодными условиями от DemirBank

В период акции для держателей Card Plus действуют специальные условия рассрочки при покупках у партнеров программы:

Срок рассрочки Процентная ставка 3 месяца 0% 6 месяцев 0% 9 месяцев 13,5% 12 месяцев 18%

Период проведения акции: с 1 по 30 ноября 2026 года включительно.

Рассрочка под ноль процентов на срок до шести месяцев предоставляется исключительно при совершении покупок у партнеров программы Card Plus.

Card Plus — больше возможностей в ваших руках!

Оформить кредитную карту с функцией Card Plus от DemirBank просто. Выберите удобный для себя способ:

Через мобильное приложение DemirBank:

подайте онлайн-заявку всего за несколько минут;

получите уведомление о готовности карты;

заберите карту в отделении банка.

Срок выпуска карты — от трех рабочих дней.

В отделении DemirBank:

Обратитесь в ближайшее отделение банка, чтобы подать заявку на оформление карты.

Не откладывайте выгодные покупки на потом!

Black Friday с DemirBank — это возможность приобрести желаемое сегодня, распределить расходы на несколько месяцев и оставить больше пространства для других планов.

Оформляйте Card Plus, выбирайте товары и услуги у партнеров программы и пользуйтесь рассрочкой ноль процентов на срок до 6 месяцев в течение всего ноября!

DemirBank — больше возможностей для того, что действительно хочется!

Подробности: 2222.

Лицензия НБ КР № 035.