Black Friday с DemirBank: ноль процентов до шести месяцев
Время выгодных покупок настало! С Card Plus от DemirBank вы можете позволить себе больше, не откладывая желаемое на потом. Весь ноябрь — рассрочка под ноль процентов на срок до шести месяцев у партнеров банка!
Black Friday — отличный повод исполнить давние желания, обновить привычные вещи и порадовать себя приятными покупками. А с DemirBank сделать это еще выгоднее!
С 1 по 30 ноября 2026 года держатели кредитной карты с функцией Card Plus от DemirBank могут приобретать товары и оплачивать услуги у партнеров программы в рассрочку под ноль процентов на срок до шести месяцев.
Больше не нужно выбирать между «хочу» и «позже»: покупайте то, что давно планировали, а стоимость покупки разделите на удобные ежемесячные платежи.
Время обновлений, новых впечатлений и приятных покупок!
Давно присматриваете новый смартфон? Хотите обновить домашнюю технику, подобрать стильный образ, приобрести украшения или побаловать себя любимым ароматом? Возможно, самое время позаботиться о здоровье, начать заниматься фитнесом, записаться на процедуры в салон красоты или наконец спланировать путешествие.
С Card Plus от DemirBank все эти планы становятся доступнее!
В программе Card Plus представлены партнеры из самых разных категорий, поэтому каждый сможет найти что-то интересное для себя:
- косметика и парфюмерия;
- спортивная одежда;
- оптика;
- товары и услуги для здоровья;
- бытовая техника;
- ювелирные изделия;
- телефоны и смартфоны;
- фитнес-центры;
- путешествия;
- салоны красоты и другие категории.
Выбирайте желаемое, совершайте покупки и распределяйте расходы на удобный срок!
📎 Полный список партнеров Card Plus с указанием категорий и городов:
Скачать PDF-каталог партнеров Card Plus
Black Friday с выгодными условиями от DemirBank
В период акции для держателей Card Plus действуют специальные условия рассрочки при покупках у партнеров программы:
|
Срок рассрочки
|
Процентная ставка
|
3 месяца
|
0%
|
6 месяцев
|
0%
|
9 месяцев
|
13,5%
|
12 месяцев
|
18%
Период проведения акции: с 1 по 30 ноября 2026 года включительно.
Рассрочка под ноль процентов на срок до шести месяцев предоставляется исключительно при совершении покупок у партнеров программы Card Plus.
Card Plus — больше возможностей в ваших руках!
Оформить кредитную карту с функцией Card Plus от DemirBank просто. Выберите удобный для себя способ:
Через мобильное приложение DemirBank:
- подайте онлайн-заявку всего за несколько минут;
- получите уведомление о готовности карты;
- заберите карту в отделении банка.
Срок выпуска карты — от трех рабочих дней.
В отделении DemirBank:
Обратитесь в ближайшее отделение банка, чтобы подать заявку на оформление карты.
Не откладывайте выгодные покупки на потом!
Black Friday с DemirBank — это возможность приобрести желаемое сегодня, распределить расходы на несколько месяцев и оставить больше пространства для других планов.
Оформляйте Card Plus, выбирайте товары и услуги у партнеров программы и пользуйтесь рассрочкой ноль процентов на срок до 6 месяцев в течение всего ноября!
DemirBank — больше возможностей для того, что действительно хочется!
Подробности: 2222.
Лицензия НБ КР № 035.