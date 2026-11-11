SWIFT-переводы от 30 долларов от DemirBank

Ведете бизнес с зарубежными партнерами? Оплачивайте международные поставки, товары и услуги на специальных условиях с DemirBank!

DemirBank предлагает малому и среднему бизнесу, а также корпоративным клиентам выгодные условия на исходящие SWIFT-переводы в долларах. Специальное предложение действует до 31 декабря 2026 года включительно.

Минимальная комиссия за SWIFT-перевод начинается от 30 долларов. В рамках акции комиссия составляет 0,2 процента + 20 долларов, а ее максимальный размер не превышает 350 долларов.

Специальные условия позволяют предпринимателям и компаниям осуществлять международные расчеты при оплате товаров, оборудования, услуг и сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Размер минимальной комиссии зависит от банка-корреспондента и маршрута перевода. Ознакомиться с подробными тарифами и перечнем банков-корреспондентов можно на официальном сайте DemirBank.

Развивайте международное сотрудничество и пользуйтесь специальными условиями SWIFT-переводов с DemirBank!

За дополнительной информацией обращайтесь в контакт-центр DemirBank по короткому номеру 2222 или в отделения банка.

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