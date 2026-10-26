Из Кыргызстана в Узбекистан — без комиссии: DemirBank упрощает денежные переводы

Денежные переводы между Кыргызстаном и Узбекистаном стали доступнее для клиентов DemirBank. Теперь отправлять средства на карты Uzum Bank, Humo и Uzcard можно без комиссии, а деньги поступают мгновенно.

Отправить деньги родственникам в Узбекистан, помочь близким с текущими расходами или перевести средства по личным делам теперь можно прямо со смартфона. Клиентам DemirBank больше не нужно ехать в отделение и тратить время на оформление перевода: весь процесс проходит онлайн и доступен круглосуточно.

Как отправить перевод

Откройте или скачайте мобильное приложение DemirBank . Перейдите в раздел «Переводы → В другую страну». Выберите страну Узбекистан. Укажите номер карты получателя Uzum Bank, Humo или Uzcard. Введите сумму и подтвердите перевод.

Сервис объединяет три ключевых преимущества: отсутствие комиссии, мгновенное зачисление и простой процесс оформления. Отправителю достаточно знать номер карты получателя, чтобы провести операцию со смартфона.

Отправляйте деньги на карты Uzum Bank, Humo и Uzcard без комиссии и с мгновенным зачислением через приложение DemirBank .

Подробнее об услуге — на официальном сайте DemirBank .

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