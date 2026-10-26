Из Кыргызстана в Узбекистан — без комиссии: DemirBank упрощает денежные переводы
Денежные переводы между Кыргызстаном и Узбекистаном стали доступнее для клиентов DemirBank. Теперь отправлять средства на карты Uzum Bank, Humo и Uzcard можно без комиссии, а деньги поступают мгновенно.
Отправить деньги родственникам в Узбекистан, помочь близким с текущими расходами или перевести средства по личным делам теперь можно прямо со смартфона. Клиентам DemirBank больше не нужно ехать в отделение и тратить время на оформление перевода: весь процесс проходит онлайн и доступен круглосуточно.
Как отправить перевод
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Откройте или скачайте мобильное приложение DemirBank.
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Перейдите в раздел «Переводы → В другую страну».
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Выберите страну Узбекистан.
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Укажите номер карты получателя Uzum Bank, Humo или Uzcard.
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Введите сумму и подтвердите перевод.
Сервис объединяет три ключевых преимущества: отсутствие комиссии, мгновенное зачисление и простой процесс оформления. Отправителю достаточно знать номер карты получателя, чтобы провести операцию со смартфона.
Отправляйте деньги на карты Uzum Bank, Humo и Uzcard без комиссии и с мгновенным зачислением через приложение DemirBank.
Подробнее об услуге — на официальном сайте DemirBank.
Лицензия НБ КР № 035.