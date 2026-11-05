DemirBank продлевает акцию «Выбери свою процентную ставку» до 16 ноября
Акция, в рамках которой клиент может самостоятельно выбирать ставку по онлайн-кредиту, стартовала в августе 2026 года и стала новым для Кыргызстана форматом кредитования. Вместо фиксированной ставки клиент указывает желаемый процент от 0 до 19,99 процента, а банк рассматривает его предложение в рамках ежедневного отбора.
Как проходит отбор заявок?
Ежедневно в 18.00 DemirBank рассматривает поступившие предложения, начиная с наиболее высоких ставок. На выдачу кредитов в рамках акции выделяется 2 миллиона сомов в день.
При одинаковых ставках преимущество получает заявка, подтвержденная раньше. До 18.00 клиент может изменять свое предложение неограниченное количество, а при отборе будет учитываться последняя выбранная ставка.
Результат поступает в push-уведомлении. Если ставка одобрена, клиенту необходимо оформить кредит в течение 24 часов. Если ставка не прошла одобрение, банк может предложить альтернативную ставку на 1 процентный пункт ниже стандартной.
Как принять участие:
- Откройте приложение DemirBank и подайте заявку на онлайн-кредит.
- Укажите сумму и срок кредитования.
- Выберите желаемую процентную ставку — приложение покажет ориентировочную вероятность ее одобрения.
- Подтвердите участие и дождитесь результата.
Акция действует до 16 ноября включительно. Чтобы воспользоваться возможностью, достаточно подать заявку в мобильном приложении DemirBank без посещения отделения.
Подробные условия — на официальном сайте www.demirbank.kg.
Участие в акции не гарантирует одобрение кредита или выбранной ставки. Решение принимается банком в соответствии с действующими требованиями и процедурами кредитования. ГЭПС — до 22,3 процента.
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