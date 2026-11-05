DemirBank продлевает акцию «Выбери свою процентную ставку» до 16 ноября 

Акция, в рамках которой клиент может самостоятельно выбирать ставку по онлайн-кредиту, стартовала в августе 2026 года и стала новым для Кыргызстана форматом кредитования. Вместо фиксированной ставки клиент указывает желаемый процент от 0 до 19,99 процента, а банк рассматривает его предложение в рамках ежедневного отбора.

Как проходит отбор заявок?

Ежедневно в 18.00 DemirBank рассматривает поступившие предложения, начиная с наиболее высоких ставок. На выдачу кредитов в рамках акции выделяется 2 миллиона сомов в день.

При одинаковых ставках преимущество получает заявка, подтвержденная раньше. До 18.00 клиент может изменять свое предложение неограниченное количество, а при отборе будет учитываться последняя выбранная ставка.

Результат поступает в push-уведомлении. Если ставка одобрена, клиенту необходимо оформить кредит в течение 24 часов. Если ставка не прошла одобрение, банк может предложить альтернативную ставку на 1 процентный пункт ниже стандартной.

Как принять участие:

Откройте приложение DemirBank и подайте заявку на онлайн-кредит. Укажите сумму и срок кредитования. Выберите желаемую процентную ставку — приложение покажет ориентировочную вероятность ее одобрения. Подтвердите участие и дождитесь результата.

Акция действует до 16 ноября включительно. Чтобы воспользоваться возможностью, достаточно подать заявку в мобильном приложении DemirBank без посещения отделения.

Подробные условия — на официальном сайте www.demirbank.kg.

Участие в акции не гарантирует одобрение кредита или выбранной ставки. Решение принимается банком в соответствии с действующими требованиями и процедурами кредитования. ГЭПС — до 22,3 процента.

Лицензия НБ КР № 035.